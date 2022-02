Chiny zaczynają testy AG600. Największego na świecie samolotu amfibijnego

Samoloty amfibijne to te, które mogą startować i lądować nie tylko na stałym lądzie, ale też wodzie. Takie podejście do projektu wprawdzie komplikuje go i często odbija się na niższym zasięgu i zwiększonym zużyciu paliwa, ale paradoksalnie zapewnia jednocześnie okazalszy zasięg całej floty. Chiny interesują się nimi nie bez powodu i w rzeczywistości rozwijają już je od dawna, a wkrótce owoc ich prac, czyli największy na świecie amfibijny samolot AG600, doczeka się pełnoprawnego testu.

AG600, to największy na świecie amfibijny samolot. Jednak do pełni szczęścia potrzebuje wyjść z fazy testowej, aby pozostawić w tyle japońskie US-2 i rosyjskie BE-200

Nowe informacje na temat AG600 czerpiemy z South China Morning Post, które przypomina, że pierwsze wersje tego samolotu zostały już przetestowane odpowiednio w 2017 i 2020 roku, ale w ramach oddzielnych prób na lądzie i morzu. Rozwój tego samolotu został jednak znacząco opóźniony z powodu pandemii, ale wkrótce ponownie pokaże, na co go stać, choć nadal będzie raczej odległy od finalnej wersji.

Czytaj też: Powstał miękki robot zmieniający kształt na zawołanie. Dzięki tej technologii drony lądowe mogą być również powietrznymi

Nadchodzące testy mają nie tyle sprawdzić ostateczny projekt, co zapewnić odpowiednią ilość danych do tego, aby udoskonalić AG600, którego największym obecnie problemem wydają się silniki. Nie byle jakie silniki, a turbośmigłowe WJ-6, które są oparte na radzieckiej serii Ai-20 z lat 50-tych ubiegłego wieku. Pewne jest tylko tyle, że działają, bo z tego co nam wiadomo, samolot AG600 został zmontowany w grudniu, a cztery zamontowane na nim silniki zostały przetestowane w zeszłym tygodniu.

Co ciekawe, AG600 jest częścią pięcioletniego planu Chin, zapewniając państwu strategiczną wręcz wartość w myśl obsługi baz na Morzu Południowochińskim. To stało się w ostatnich latach terytorium spornym po tym, jak Chiny rościły sobie prawo do suwerenności nad nim. Zgodnie z oczekiwaniami, nie spotkało się to z przychylnością innych państw przez tamtejszą obecność bogatych łowisk, ropy i gazu ziemnego oraz światowych szlaków morskich. Dlatego też Sany Zjednoczone i sojusznicy są zainteresowani ochroną praw innych wyspiarskich narodów.

Czytaj też: Rosja wzmacnia Czarnomorską Flotę. Czwarty ulepszony rosyjski okręt podwodny typu Kilo już na Morzu Czarnym

Chiny nie odpuszczą więc zbyt łatwo, bo z wykorzystaniem AG600 wprawdzie nie będą wywierać bezpośrednio presji na innych państwach (są całkowicie nieuzbrojone), ale staną się ważnym elementem łańcucha zarządzania bazami. Poza transportowaniem personelu i sprzętu, będą wykorzystywane do patrolowania mórz, operacji poszukiwawczych i ratowniczych, czy nawet gaszenia pożarów swoimi 12 tonami wody, które AG600 może zaczerpnąć w zaledwie 20 sekund.

Reklama

Czytaj też: Mobilna broń mikrofalowa do walki. Epirus pokazał Leonidas Pod, dopełniający naziemny system Leonidas

Ten największy na świecie amfibijny samolot o wielkości Boeinga 737 jest przeznaczony do przewozu do 50 pasażerów i może poruszać się z prędkością 500 km/h przed nawet 12 godzin. Jego ziemno-wodne możliwości sprowadzają się do czegoś w rodzaju rufy łodzi zintegrowanej z kadłubem i chowanemu podwoziu.