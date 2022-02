W MIT opracowano nowy, tani katalizator, który może pomóc nam w produkcji wodoru

Produkcja czystych, przyjaznych dla środowiska paliw na bazie wodoru wydaje się być jednym z najsensowniejszych kierunków rozwoju, jeśli chodzi o szukanie alternatywy dla paliw kopalnych. Aktualnie jednak produkcja wodoru, ze względu na wykorzystanie dość drogich katalizatorów, do wytworzenia których potrzebujemy np. irydu, nie jest jeszcze tak opłacalna jak wydobywanie kolejnych baryłek ropy. Wkrótce jednak może się to zmienić.

Zmianą, jeśli chodzi o produkcję wodoru, może być nowy rodzaj katalizatora opracowany przez naukowców z MIT, którzy stworzyli całkowicie nowy rodzaj materiału katalitycznego, zwanego metalowodorotlenowo-organicznym szkieletem (MHOF). Szkielet ten składa się z niedrogich i powszechnie dostępnych komponentów.

Nowy katalizator to o wiele niższe koszty produkcji wodoru

Ponadto, materiały wykorzystane do jego konstrukcji pozwalają inżynierom na precyzyjne dostrojenie struktury i składu katalizatora do potrzeb konkretnego procesu chemicznego, dzięki czemu reakcja może zachodzić wydajniej niż przy użyciu konwencjonalnych i droższych katalizatorów.

Nowy rodzaj katalizatorów został opracowany w oparciu o wcześniejsze badania na temat klasy związków znanych jako struktury metaloorganiczne (MOF), które są częścią struktury krystalicznej złożonej z węzłów tlenków metali połączonych ze sobą organicznymi cząsteczkami łącznikowymi.

Zespół odkrył, że zastąpienie tlenków metali wodorotlenkami metali umożliwia tworzenie dość precyzyjnie dostrajalnych materiałów, zachowujących odpowiednią stabilność aby wykorzystywać je w roli katalizatorów. Materiały potrzebne do ich tworzenia to głównie nikiel i żelazo, które są o wiele, wiele tańsze, niż części składowe potrzebne do produkcji obecnie wykorzystywanych katalizatorów do produkcji wodoru.

Ta rodzina materiałów oferuje nową przestrzeń do dostrajania aktywnych miejsc do katalizowania rozszczepiania wody w celu wytworzenia wodoru przy zmniejszonym poborze energii – mówi Shao-Horn, jeden z autorów badania.

Na razie nowy rodzaj katalizatora został przetestowany w warunkach laboratoryjnych, a więc w produkcji wodoru na małą, pomijalną wręcz skalę. Dalsze badania mają skupić się na przeskalowaniu procesu produkcji wodoru z wykorzystaniem MHOF na skalę przemysłową. Naukowcy są jednak dobrej myśli i twierdzą, że ich odkrycie ma naprawdę spory potencjał, jeśli chodzi o komercyjne zastosowanie.