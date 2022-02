NVIDIA ulepszy Ray Tracing. Technologia stanie się mniej wymagająca

Od premiery kart graficznych GeForce RTX 2000 świat gier na dobre zbratał się z technologią Ray Tracing. Ta pozwala generować bardziej szczegółowe oświetlenie, cienie i odbicia w grach, wymagając do tego specjalnych rdzeni RT, ale nawet pomimo nich, znacząco wpływa na wydajność. Na całe szczęście NVIDIA ulepszy Ray Tracing w przyszłości tak, żeby był przynajmniej mniej zasobożerny.

Ray Tracing w czasie rzeczywistym w grach będzie tylko zyskiwał na znaczeniu i może nawet dojdzie do momentu, w którym deweloperzy zamiast projektować oświetlenie ręcznie, będą polegać wyłącznie na tej technologii. Ukryty w tej funkcji graficznej potencjał wymaga jednak jeszcze szlifowania i tak się składa, że NVIDIA doskonale o tym wie. Dlatego jej zespół badawczy z pomocą niejakiego Sany Damani z Georgia Institute of Technology, opracował sposób na zmniejszenie zasobożerności operacji Ray Tracingu.

Pomysł skupia się na rozwiązania bolączki projektu procesorów graficznych NVIDIA obecnej generacji. Te nie są obecnie zoptymalizowane pod kątem działania Ray Tracingu, co doprowadza do utraty wydajności GPU. Jest to spowodowane dwoma problemami.

Po pierwsze, procesory graficzne grupują wątki w jednostki, które nazywamy warpami, pobierające dane z pojedynczego licznika programu (PC) i wykonujące je w trybie SIMT (single instruction, multiple thread). Po drugie, procesory graficzne ukrywają spiętrzenia poprzez równoczesne ustalanie harmonogramów dla wielu aktywnych warpów – tłumaczą badacze.

Jak NVIDIA ulepszy Ray Tracing? Wykorzysta do tego Subwarp Interleaving

Rozwiązanie wspomnianego problemu? Tak zwana technologia GPU Subwarp Interleaving, która sprawia, że obciążenia są efektywniej rozkładane między jednostkami wykonawczymi. To podejście przetestowano z wykorzystaniem zmodernizowanego procesora graficznego Turing, którego wydajność w obliczeniach związanych z Ray Tracingiem wzrosła o średnio 6,3%, ale w konkretnych momentach sięgała nawet 20%.

Problem? Właściciele kart obecnej i starszej generacji nigdy nie skorzystają z zalet GPU Subwarp Interleaving, bo implementacja tej funkcji wymaga zmian bezpośrednio w procesorach graficznych. To niestety oznacza, że nie znajdzie się nawet w procesorach kart GeForce RTX 4000 na bazie architektury Lovelace.