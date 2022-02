Obręcze dla elektrycznych rowerów. Oto DT Swiss Hybrid Utility HU 1900 Spline

Jeśli jest popyt, jest też i podaż. Wraz ze wzrostem popularności elektrycznych rowerów rozpowszechniły się ich specjalne, utylitarne wersje, pozwalające w wielu przypadkach zastąpić samochody dostawcze. Problem w tym, że często bazują one na podstawowym, niewyspecjalizowanym osprzęcie, stworzonym z myślą o bardziej podstawowych modelach. Dlatego naszą uwagę przykuły zaprezentowane właśnie Hybrid Utility HU 1900 Spline od firmy DT Swiss, czyli specjalne obręcze dla elektrycznych rowerów.

Obręcze rowerowe Hybrid Utility firmy DT Swiss mają przede wszystkim poradzić sobie z okazalszym obciążeniem

Elektryczne rowery rozwijają się w najlepsze, stając się mocniejsze, bardziej rozbudowane i tym samym najczęściej również cięższe. Na całe szczęście producenci widzą te zmiany i przykładem jednej z takich firm jest DT Swiss. Obręcze Hybrid Utility zostały zaprojektowane, aby wytrzymać większe obciążenia i dodatkowe naprężenia. W tym celu łączą w sobie sprawdzone technologie z linii rowerów MTB, eMTB oraz innych pochodnych, które muszą wytrzymywać większe obciążenia, aby zapewnić długotrwałą wytrzymałość i niezawodność. Przynajmniej według producenta.

Obręcze i opony, to często pomijany element elektrycznych rowerów, a to duży błąd. Wszystko przez to, że mimo coraz wydajniejszych silników i pojemniejszych akumulatorów, a tym samym cięższych całościowych układów wspomagania, wywierane są na nie wyższe obciążenia. Ma to zwłaszcza zastosowanie w przypadku jednośladów turystycznych, dostawczych i tych, które nie spędzają większości czasu na niewymagających i spokojnych przejażdżkach w mieście.

Czym więc wyróżniają się obręcze Hybrid Utility dostępne w rozmiarze 27,5 i 29 cali w cenie kolejno 391 i 465 euro? Przede wszystkim wyższym ograniczeniem co do obciążenia, które wynosi aż 180 kg dla rowerzysty i jego bagażu, czyli o nawet 70 kg więcej, niż w przypadku zwykłych obręczy dla rowerów typu MTB. Dokonano tego poprzez zastosowanie nowych, wyższych (22 mm) w kwestii profilu, szerokich i wzmocnionych obręczy ze stopu, które dodatkowo wzmocniono w środkowej części. Zastosowano też wytrzymałe piasty Hybrid (wewnętrzne 18T Ratchet LN) oraz cieniowane szprychy Hybrid o prostym naciągu.