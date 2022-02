Dominacja Tesli zachwiana. Amprius Technologies dostarczyło ogniwa o najwyższej gęstości energetycznej

Przez lata akumulatory Tesli były uważane za najlepsze na rynku, ale wygląda na to, że dominacja firmy skupiającej się zarówno na samochodach, jak i magazynach energii, została zachwiana. Wszystko przez dostawę pierwszej partii komercyjnych ogniw do akumulatorów, którą zrealizowała firma Amprius Technologies. To dzięki niej ogniwa o najwyższej gęstości energetycznej trafiły właśnie na rynek.

Pierwsze ogniwa o najwyższej gęstości energetycznej na rynku trafiły w ręce anonimowego lidera w segmencie nowej generacji wysokogórskich pseudo satelitów

Firma Amprius Technologies została okrzyknięta „wiodącym dostawcą ogniw o najwyższej dostępnej gęstości energii”. To rzecz jasna łatwo zweryfikować, bo dzieło firmy w postaci ogniw do akumulatorów litowo-jonowych cechują się 450 Wh/kg oraz 1150 Wh/L. Taki poziom gęstości energii nie jest osiągany przez żadne inne komercyjnie dostępne na rynku ogniwa, więc Amprius można śmiało nazwać nowym liderem w branży.

Czytaj też: Przełom w akumulatorach litowo-siarkowych. Można je produkować nawet z kamizelek kuloodpornych

Od razu przejdźmy do najważniejszego, czyli porównania. Według niego Amprius znacząco odskoczyła Tesli, której najlepsze obecnie dostępne ogniwa mogą pochwalić się około 260 Wh/kg i 730 Wh/l, czyli znacznie mniej względem wspomnianych 450 Wh/kg i 1150 Wh/l. Pozostaje więc pytanie, jak udało się to osiągnąć konkurencyjnej firmie?

Ten postęp […] podkreśla przyspieszenie naszego planu działania w kierunku dostarczania produktów o bezkonkurencyjnej wydajności. Nasza autorska platforma Si-NanowireTM i opracowane przez nas kompleksowe rozwiązania umożliwiają osiągnięcie niezrównanej wydajności i podtrzymują naszą wiodącą pozycję na rynku – powiedział Jon Bornstein, COO firmy Amprius Technologies.

Czytaj też: Ceny na rynku technologii oszaleją w razie wojny. Konflikt Rosja-Ukraina może powtórzyć pandemiczny cyrk na rynku

Wspomniana przez Bornsteina technologia Si-NanowireTM odnosi się bezpośrednio do wykorzystywania w projekcie zarówno krzemu (Si), jak i nanodrutów (Nanowire). W praktyce oznacza to, że te ogniwa wykorzystują w 100% anody z nanodrutów krzemowych, które zastępują powszechnie stosowane anody grafitowe.

Reklama

Czytaj też: Kompozyt na bazie celulozy to jeden z twardszych materiałów do wykorzystania w druku 3D

Pozostałe komponenty ogniwa pozostają przy tym podobne do dzieł innych firm, co oznacza, że Amprius Technologies zaoferowało akumulatory litowo-jonowe o najwyższej dostępnej gęstości energii, wykorzystując wyłącznie krzem. To jednak nie koniec zalet, bo zastosowane nanowłókna krzemowe umożliwiają uzyskanie najwyższego stosunku energii do mocy, ponieważ są połączone bezpośrednio z podłożem bez żadnych spoiw. Zwiększa to więc zarówno oddawaną moc, jak i trwałość.