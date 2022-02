Oppo Find N Dual Fold to jeden z dziwniejszych pomysłów jakie widzieliśmy

Oppo Find N Dual Fold to robocza nazwa smartfonu, na którego patent zgłosił chiński producent. Jest to urządzenie z obudową składającą się z trzech zginanych części, lae w sposób jakiego jeszcze nie było.

Przedziwna konstrukcja Oppo Find N Dual Fold

Widzieliśmy już kilka pomysłów na smartfony składane z trzech części. Były to duże i grube konstrukcje, w których każda część obudowy miała te same wymiary. Co wydaje się dosyć logiczne. Zobaczmy to choćby na przykładzie widocznego powyżej Samsunga.

O patencie zgłoszonym przez Oppo w połowie 2021 roku informuje LetsGoDigital. Dokumentacja oficjalnie została zatwierdzona 1 lutego 2022 roku. Na pierwszy rzut oka smartfon wygląda jak Oppo Find N, ale obudowa jest o ok. 15% węższa. Przez to główny ekran po rozłożeniu nie jest aż tak panoramiczny. Obudowę możemy złożyć na pół, dokładnie jak w Find N, ale jedną z połówek możemy dodatkowo… też złożyć na pół. To od razu rodzi pytanie – jaka z trwałością tego rozwiązania. Składanie ekranu na tak wąskich pasach na pewno będzie powodować dużo większe przeciążenia delikatnego panelu OLED.

Co daje nam tak składana konstrukcja?

Prawdę mówiąc, mam niewiele pomysłów na to, do czego można by wykorzystać tak składaną obudowę. Poza robieniem selfie. Wystarczy złożyć mniejszą część obudowy i obrócić aparaty w naszą stronę. Powinno to być znacznie wygodniejsze niż robienie selfie przy pomocy aparatu głównego i zewnętrznego ekranu, bo obudowa nie musi być maksymalnie rozłożona. Ale czy to czynność wymagająca dodatkowego komplikowania konstrukcji?

Pomysł jest na pewno ciekawy i pokazuje, że producenci nadal kombinują nad stworzeniem czegoś nowego, czego jeszcze nie widzieliśmy. To dobrze, bo smartfony powoli stają się do bólu nudne i powtarzalne. Zdecydowanie przyda się powiew świeżości.