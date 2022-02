Seria OPPO Find X5 to nie tylko flagowce. Co oferuje model Lite?

Choć podczas premiery serii OPPO Find X5 skupiliśmy się głównie na tych najmocniejszych modelach, to nie można zapominać, że oprócz nich producent pokazał nam też model Lite. Ten może i nie dorównuje im specyfikacją, ale i tak oferuje sporo. Przyjrzyjmy się więc mu bliżej.

Producenci smartfonów, wypuszczając na rynek nowe serie, starają się dbać o to, by każdy znalazł model dla siebie. Dlatego oprócz wydajnych flagowców pojawia się też urządzenie z trochę niższej półki i z analogicznie niższą ceną. Nie inaczej jest w przypadku OPPO i jego najnowszej serii Find X5.

Co do zaoferowania ma OPPO Find X5 Lite? Całkiem sporo

Model Lite to typowy przedstawiciel średniej półki cenowej, który jednak nie powinien nikogo rozczarować. OPPO zadbało o wszystko, co najważniejsze. Mamy tu więc spory, bo 6,43 – calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz. Warto wspomnieć o obsłudze HDR10+ i ochronie ekranu, jaką daje szkło Corning Gorilla Glass piątej generacji. Niestety nie uświadczymy tu żadnej ochrony przed wodą, więc należy być ostrożnym.

Sercem OPPO Find X5 jest wykonany w 6nm procesie technologicznym chipset MediaTek Dimensity 900 wspierany przez 8 GB pamięci RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci wbudowanej UFS 2.2. Dla wymagających producent dodał funkcję wirtualnego rozszerzenia pamięci RAM aż o dodatkowe 5 GB. Sporym plusem jest tutaj bateria, ta ma co prawda pojemność 4500 mAh, ale za to obsługuje szybkie ładowanie z mocą 65 W. Wedle słów producenta, wystarczy 31 minut, by do pełna naładować baterię. Podobno już 5 minut ładowania wystarcza na 2 godziny grania, a przynajmniej tak twierdzi OPPO.

Fani selfie będą mogli robić sobie zdjęcia przy użyciu 32-megapikselowej kamerki z przodu (f/2.4). Natomiast z tyłu OPPO umieściło potrójny moduł, na który składa się jednostka główna 64 Mpix (f/1.7, PDAF), obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.3) i makro 2 Mpix (f/2.4). Na pokładzie nie zabrakło czytnika linii papilarnych umieszczonego pod ekranem, NFC czy Bluetooth 5.2. OPPO Find X5 Lite działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką ColorOS 12.1.

Nie znamy jeszcze cen urządzenia, a także jego dostępności, nie wiadomo więc, czy smartfon zadebiutuje poza Chinami.