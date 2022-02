Pierwszy pacjent na świecie otrzymał rewolucyjny implant wzroku. Oto nadzieja dla niewidomych

Nie ma obecnie lekarstwa na ślepotę, ale naukowcy na całym świecie pracują nad technologiami pozwalającymi przywrócić widzenie. Jednym z przełomowych jest implant Intracortical Visual Prosthesis (ICVP), który omija siatkówkę i nerwy wzrokowe, łącząc się bezpośrednio z korą wzrokową w mózgu. Został on wszczepiony już pierwszemu pacjentowi w USA.

System ICVP został stworzony przez zespół uczonych pod kierownictwem prof. Philipa R. Troyka, dyrektora Pritzker Institute of Biomedical Science and Engineering w Illinois Institute of Technology. Stanowi on kulminację prawie trzech dekad badań zespołu uczonych z Illinois Tech.

ICVP to pierwszy wewnątrzkomorowy implant wzrokowy wykorzystujący grupę wszczepialnych bezprzewodowych stymulatorów w celu zbadania, czy osoby niewidome mogą korzystać ze sztucznego systemu widzenia. Ta proteza wzroku jest wszczepiana na stałe.

Zespół naukowców z Illinois Tech podjął współpracę z neurochirurgami z Rush University Medical Center w celu opracowania i udoskonalenia procedur chirurgicznych, czego kulminacją było udane wszczepienie 25 stymulatorów z 400 elektrodami osobie niewidomej. Faza kliniczna ma na celu sprawdzenie, czy proteza ta zapewni pacjentowi lepszą zdolność do poruszania się i wykonywania podstawowych zadań wymagających użycia wzroku. Testy rozpoczną się w Chicago po 4-6-tygodniowym okresie rekonwalescencji.

To niezwykle ekscytujący moment, nie tylko dla inżynierii biomedycznej, ale przede wszystkim dla osób niewidomych i ich bliskich na całym świecie. Philip R. Troyk

Wiele osób dotkniętych całkowitą ślepotą ma uszkodzoną siatkówkę lub nerwy wzrokowe, ale zachowuje funkcjonalną korę wzrokową – obszar mózgu, który umożliwia widzenie. Proteza ICVP może być jedynym możliwym urządzeniem wspomagającym zmysł wzroku, które jest w stanie im pomóc.

Ta operacja stanowi decydujący krok w dziesięcioleciach badań prowadzonych przez cały zespół ICVP w naszych wysiłkach na rzecz zapewnienia wzroku niewidomym pacjentom. dr Richard Byrne, neurochirurg z Rush University Medical Center, który przeprowadził operację

To dopiero początek współpracy między Illinois Tech i Rush University Medical Center.