Pojazdy wojskowe na polskich drogach będą częstszym widokiem. Wszystko przez ćwiczenia Saber Strike 2022 

Od wczoraj (12 lutego) możecie wypatrywać na polskich drogach niecodziennych widoków. Pojawi się bowiem na nich szereg pojazdów wojskowych i choć z racji obecnego konfliktu między Rosją i Ukrainą, brzmi to niepokojąco, to nie ma z tym nic wspólnego. Tak naprawdę wszystko rozbija się o przygotowania do sojuszniczych ćwiczeń Saber Strike 2022.

Ćwiczenia Saber Strike 2022 sprawią, że regularnie będziemy widywać pojazdy wojskowe na polskich drogach

Tegoroczna edycja cyklicznych ćwiczeń Saber Strike, które są organizowane od 2010 roku, odbywa się zgodnie z planem szkolenia Wojska Polskiego i jest częścią Defender Europe 2022. Tak naprawdę już trwa, bo zaczęła się 24 stycznia i skończy 1 kwietnia, a ich oficjalnym celem jest sprawdzenie i zademonstrowanie zdolności do działań sił sojuszniczych w Europie… akurat głównie w części centralno-wschodniej.

Saber Strike 2022 odbędą się przede wszystkim na terytorium Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, a także Czech, Słowacji i Norwegii. Nie wiemy, jak wpłynie na nie obecność sił zbrojnych Rosji na terenie Białorusi i przy granicy Ukrainy, jak również tego, jak wiele żołnierzy i sprzętu weźmie dokładnie w nich udział. W 2018 roku w ćwiczenia zaangażowano ~18000 żołnierzy łącznie z 19 państw.

Tak czy inaczej, pomijając kwestie oficjalne, wedle mjr Magdaleny Busz z Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, pojazdy wojskowe na polskich drogach będą widoczne początkowo na drogach południowo-zachodniej Polski. Następnie wjadą na drogi 11 województw, nie omijając dróg krajowych (16, 18, 63) ekspresowych (S61, S8) i autostrad (A4, A2 i A1). Będzie to miało miejsce zwłaszcza nocą, aby nie utrudniać standardowego ruchu, ale część z przejazdów będzie musiała zostać zrealizowana w świetle dnia.

Samo przybicie pojazdów i przejazd kolumn będzie już częścią ćwiczenia, które pozwoli lepiej przetrenować personel do współpracy z sojuszniczymi państwami, samego przerzutu sił, czy koordynacji działać. Możemy być pewni co do zachowania bezpieczeństwa, jak i eskorty zapewniane przez Żandarmerię Wojskową, poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego i Policję.