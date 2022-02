Bombowce strategiczne nowej generacji B-21A Raider – jak wiele egzemplarzy obejmuje już produkcja?

Amerykańskie bombowce strategiczne nowej generacji, to jeden z elementów nowoczesnego uzbrojenia wojska USA, nad którym prace idą zadziwiająco dobrze. Tak przynajmniej mówią osoby, które odpowiadają za program rozwoju i mają na to solidne dowody w postaci udanych testów, czy spełnienia harmonogramów (poza obsuwą lotu testowego z końca 2021 na 2022 rok). Dziś dowiedzieliśmy się, że w produkcji jest już sześć prototypów B-21A Raider, a dla przypomnienia, we wrześniu ubiegłego roku informowano o pięciu egzemplarzach.

Bombowce B-21A Raider powstają w ramach programu Long Range Strike-Bomber (LRS-B), którego etap badawczo-rozwojowy obejmie zapewne 6 egzemplarzy właśnie

O produkcji sześciu B-21A Raider poinformował generał Jason R. Armagost (dyrektor ds. operacji i komunikacji w amerykańskim Dowództwie Lotnictwa Strategicznego) w rozmowie z redaktorami magazynu Air Force Magazine. Każdy z nich powstaje w kompleksie fabryk Plant 42 w Palmdale w Kalifornii, a montaż końcowy tego ostatniego, szóstego egzemplarza rozpoczął się kilka tygodni temu.

Co ważne, ponownie doczekaliśmy się potwierdzenia, że prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem, a niektóre z pakietów oprogramowania dla tych bombowców zostały już zatwierdzone w testach cyfrowych. Sam proces produkcji jest tak szybki oraz efektowny dlatego, że w pracach wykorzystuje się inżynierię cyfrową, znacząco usprawniającą cały proces. To m.in. dzięki niemu zachowano termin oblatania jednego z prototypów jeszcze w tym roku, co ponownie zostało niedawno potwierdzone.

Warto wspomnieć, że prace badawczo-rozwojowe realizuje Northrop Grumman, który dostał pierwsze środki na nie w październiku 2015 roku w ramach programu LRS-B> Partnerami spółki są z kolei firmy BAE Sytems, Spirit AeroSystems, Collins Aerospace, Janicki Industries oraz Pratt & Whitney. Cena jednego bombowca wzrosła z 550 mln dolarów (szacunek z 2010 roku) do 639 mln dolarów.

Jeśli zastanawia Was to, co bombowce B-21A Raider mogłyby robić, kiedy już zaczną wchodzić na służbę w połowie obecnej dekady, zastępując B-2A Spirit i B-1B Lancer (do kolejno 2032 i 2036 roku), to odsyłam Was do mojego artykułu: Wszechstronność bombowca B-21A Raider. Co mógłby robić poza zrzucaniem bomb? W nim poruszam kwestię zarówno jego możliwości, jak i potencjalnego wykorzystania, bo choć z nazwy, to tylko bombowiec, to w praktyce będzie mógł realizować wiele zadań, dzięki swojemu zaawansowaniu.