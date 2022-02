Tajemniczy wojskowy satelita rosyjski już na orbicie. Neitron może być pierwszym satelitą szpiegowskiej konstelacji

Kurz nie opadł jeszcze po tym, jak Rosja bezmyślnie zniszczyła swojego satelitę na orbicie, zapewniając nowych zmartwień całemu światu, a działalność tego państwa ponownie zaczyna niepokoić. Tym razem przez to, że na orbitę wzniósł się tajemniczy wojskowy satelita rosyjski o nazwie Neitron.

Neitron – oto tajemniczy wojskowy satelita rosyjski, który oficjalnie ma służyć testom, a wedle spekulacji obserwować cały świat

5 lutego Rosja przeprowadziła swój pierwszy w 2022 roku start orbitalny w ramach tradycyjnego rządowego programu. Miało to miejsce z kosmodromu w Plesiecku, z którego wystrzelono rakietę Sojuz-2.1a w konfiguracji z dodatkowym górnym stopniem Fregat-M. Oficjalnie informowano, że pierwsze fazy lotu przebiegły pomyślnie, a trzeci stopień rakiety Sojuz poprawnie oddzielił się od dodatkowego stopnia z ładunkiem. Finalnie wielogodzinna kampania z górnym stopniem Fregat również została przeprowadzona pomyślnie i tka też tajny satelita trafił na docelową niską orbitę okołoziemską.

Pewne jest, że już teraz na wysokości ~2000 kilometrów nad Ziemią krąży ten tajemniczy wojskowy satelita rosyjski, na temat którego państwo nie ujawniło światu żadnych wiarygodnych szczegółów. Państwowi urzędnicy zarejestrowali go pod nazwą Kosmos-2553, czyli zgodnie z tradycją, a Ministerstwo Obrony stwierdziło, że to satelita mający przetestować nowego rodzaju aparaturę pod kątem odporności na wpływ promieniowania kosmicznego.

Nie brakuje jednak spekulacji, wedle których satelita wystrzelony na potrzeby rosyjskiego resortu obrony, to pierwszy z serii satelitów obserwacyjno-rozpoznawczych Neitron. Wzmianki o nim sięgają 2017 roku, kiedy to po raz pierwszy wspomniano o tej nazwie, wskazując nowy system satelitarny rozpoznania elektronicznego, który będzie wymagał jeszcze kolejnych satelitów do pełni możliwości.

Finalnie konstelacja satelitów Neitron będzie miała potencjalnie szerokie zastosowanie, bo dzięki swojej aparaturze będzie w stanie obserwować Ziemię, wykorzystując radary i przeprowadzać zwiad orbitalny. Wspomina się również, że te satelity będą także systemem obrazowania optoelektronicznego.