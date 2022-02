Premiera serii realme 9 Pro. Znamy oficjalne ceny

Dziś, 16 lutego, na światowy rynek wprowadzono flagową serię realme 9 Pro, na czele z realme 9 Pro+, który jako pierwszy smartfon premium ze średniej półki oferuje flagowy aparat Sony IMX766 i system podwójnej stabilizacji. Przyjrzyjmy się bliżej specyfikacji trzech modeli z tej serii, a także europejskim cenom i ofercie na start.

Firma realme zaprezentowała dzisiaj serię realme 9 Pro, na którą składają się trzy modele – realme 9 Pro, 9 Pro+ i 9i. Jednak najistotniejszy jest tu realme 9 Pro+, który stworzono po to, by zachwycać i pozostawiać daleko w tyle konkurencję.

realme 9 Pro+ wyróżnia się przede wszystkim możliwościami fotograficznymi

Tym, co wyróżnia ten model nie tylko na tle pozostałych smartfonów z serii, ale również konkurencyjnych modeli ze średniej półki, jest flagowy sensor Sony IMX766, który zasila technologię ProLight Imaging i oferuje podwójną stabilizację OIS i EIS oraz technologię AI Noise Cancellation 3.0. Obiektyw o rozdzielczości 50 Mpix ma rozmiar 1/1.56″, przysłonę f/1.8, kąt widzenia 84,4° oraz ogniskową 23,6 mm i sześć soczewek. Obok niego realme umieściło aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2.2, kąt widzenia 119° i ogniskowa 15,4 mm) oraz obiektyw makro 2 Mpix (f/2.4). Producent zadbał też o to, by również selfie wychodziły nam świetnej jakości, umieszczając z przodu aparat 16 Mpix. Dzięki Clear Fusion Algorithm wykonywane nim zdjęcia będą jasne i wyraźne nawet przy złym oświetleniu.

Smartfon napędzany jest przez procesor MediaTek Dimensity 920 5G wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria o pojemności 4500 mAh obsługuje ładowanie SuperDart o mocy 60 W. Wystarczy 45 minut, by naładować baterię do pełna. realme 9 Pro+ trafia na rynek z Androidem 12 i nakładką realme UI 3.0.

Wyświetlacz AMOLED ma przekątną 6,43 cala, rozdzielczość Full HD+ i częstotliwość odświeżania 90 Hz. Pod ekranem umieszczono skaner linii papilarnych, który może również zmierzyć tętno. Choć smartfon trafi na rynek w trzech kolorach (Sunrise Blue, Aurora Green lub Midnight Black), to zdecydowanie najbardziej wartym uwagi jest wariant Sunrise Blue. Dlaczego? Bo pod wpływem światła słonecznego lub UV zmienia kolor z niebieskiego na różowo-czerwony. Wystarczy 3-sekundowa ekspozycja, by barwy uległy zmienia, a powrót do koloru niebieskiego następuje po około 5 minutach.

realme 9 Pro

Kolejnym modelem w serii jest realme 9 Pro, który charakteryzuje się już nieco większym, bo 6,6-calowym wyświetlaczem z wyższą częstotliwością odświeżania wynoszącą 120 Hz. realme zdecydowało się jednak na panel LCD zamiast AMOLED, więc skaner linii papilarnych znalazł się z boku urządzenia, pod przyciskiem zasilania.

Sercem smartfona jest zintegrowany z modemem 5G procesor Snapdragon 695 firmy Qualcomm. Tutaj również mamy do wyboru opcje z 6 lub 8 GB pamięci RAM, ale tylko w połączeniu z 128 GB pamięci wbudowanej. Bateria jest większa niż w 9 Pro+ i ma pojemność 5000 mAh, obsługuje jednak wolniejsze ładowanie 33W. Ten model również działa pod kontrolą Androidem 12 i nakładką realme UI 3.0.

Z przodu znajdziemy ten sam czujnik 16 Mpix co w drugim modelu, jednak konfiguracja aparatów z tyłu wygląda nieco inaczej. Moduł główny ma 64 Mpix z autorskim trybem Street Mode 2.0, obok niego znalazł się obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i marko 2 Mpix. Na pokładzie nie zabrakło też gniazda słuchawkowego 3,5 mm.

realme 9i

Na koniec przyjrzyjmy się realme 9i, który jako pierwszy smartfon w cenie poniżej 1000 zł oferuje SoC Qualcomm Snapdragon 680 wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Bateria o pojemności 5000 mAh, tak jak w modeli 9 Pro, obsługuje szybkie ładowanie z mocą 33W.

Ekran IPS LCD ma przekątną 6,6 cala, rozdzielczość Full HD i odświeżanie na poziomie 90 Hz. kamerka do selfie oferuje rozdzielczość 16 Mpix, zaś z tyłu znalazł się aparat główny 50 Mpix i dwa „oczka” po 2 Mpic do pomiaru głębi i mono. Szkoda, że zabrakło obiektywu szerokokątnego. realme nie zapomniało jednak o możliwości rozszerzenia pamięci przy pomocy karty micro SD, opcji wirtualnej pamięci RAM (zwiększając pojemność telefonu do 11 GB pamięci RAM), Bluetooth 5.0 czy czytniku linii papilarnych umieszczonym z boku urządzenia.

Seria realme 9 Pro – ceny

Przy okazji premiery, realme zdradziło też ceny poszczególnych modeli, a także szczegóły promocji, dzięki której będzie można zapłacić z te smartfony mniej o 100 zł (realme 9i i 9 Pro) lub o 200 zł w przypadku realme 9 Pro+. Oferta jest z natury tych szybkich, bo obowiązywać będzie jedynie w dniach 23-24 lutego.

Regularne ceny prezentują się następująco:

realme 9i

4/64 GB – 999 zł

4/128 GB – 1099 zł

realme 9 Pro

6/128 GB – 1399 zł

8/128 GB – 1499 zł

realme 9 Pro+