realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20. Porównanie możliwości fotograficznych to tylko początek!

Dziś, czyli 16 lutego został zaprezentowany nowy smartfon marki obecnej na polskim rynku już od 2 lat – realme 9 Pro+ . Producent podkreśla jego świetne możliwości fotograficzne w cenie poniżej 2000 zł, dlatego pomyśleliśmy, że warto byłoby porównać jego zdjęcia z nieznacznie droższym smartfonem, najlepiej firmy będącej w pierwszej piątce najpopularniejszych marek w Polsce. Wybór padł na Motorolę Edge 20. A żeby nie było za prosto, porównany wszystkie istotne parametry, nie tylko aparaty! Zapraszam na pojedynek realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20.

Specyfikacja realme 9 Pro+

Waga: 175 gram

Procesor: MediaTek Dimensity 920 5G (max. 2,5 GHz)

Układ graficzny: Mali-G68 MC4

Pamięć RAM: 6 / 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 / 256 GB (plus slot na karty microSDXC)

Ekran: 6,43 cala, Super Amoled, 2400 x 1080 (20/9), 90 Hz

System: Android 12 z realme UI 3.0

Łączność: Dual SIM, 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, USB C 2.0, NFC

Nawigacja: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

Moduły dodatkowe: czytnik linii papilarnych pod ekranem, skaner twarzy, głośniki stereo, gniazdo miniJack, pulsometr

Aparat główny: Sony IMX766 50 Mpix (f/1.88, OiS) + 8 Mpix (f/2.2, 119°) + 2 Mpix (f/2.4)

Aparat przedni: 16 Mpix (f/2.0)

Bateria: 4500 mAh

Ładowanie: SuperDart 60 W

Wersje kolorystyczne: Midnick Black, Aurora Green, Sunrise Blue (z technologią Light Shift Design)

Cena na połowę lutego 2022 roku: 1799 zł (8/128 GB) lub 1999 zł (8/256 GB)

W dniach 23-24 lutego realme organizuje promocję. W ramach flash sale wariant 6/128 GB kupimy za 1 599 zł, a 8/256 GB za 1 799 zł.

Specyfikacja Motorola Edge 20

Waga: 163 gram

Procesor: Qualcomm Snapdragon 778G

Układ graficzny: Adreno 642L

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna: 128 GB

Ekran: 6,7 cala, OLED, 2400 x 1080 (20/9), 144 Hz, ochrona Corning Gorilla Glass 3

System: Android 11

Łączność: Dual SIM, 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB C 2.0, NFC

Nawigacja: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

Moduły dodatkowe: czytnik linii papilarnych z boku urządzenia, skaner twarzy, pulsometr

Aparat główny: 108 Mpix (f/1.9) + 16 Mpix (f/2.2, 119°) + 8 Mpix (f/2.4)

Aparat przedni: 32 Mpix (f/2.25)

Bateria: 4000 mAh

Ładowanie: TurboPower 30 W

Wersje kolorystyczne: szary, biały

Cena na połowę lutego 2022 roku: ok. 1999 zł

realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20 – aparaty

Realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20

Jeśli chodzi o tylni moduł aparatu, to realme oferuje Nam 50 Mpix aparat podstawowy z matrycą Sony IMX766, jasnością optyki f/1.88 oraz optyczną stabilizacją obrazu, co jest rzadko spotykane w tej cenie. Partneruje mu 8 Mpix aparat szerokokątny (f/2.2, 119°) oraz 2 Mpix aparat do zdjęć makro (f/2.4). Producent podkreśla wysoką jakość zdjęć. Aparat w materiałach promocyjnych stanowi duży wyróżnik tego telefonu. Czy pokona w tym aspekcie Motorolę Edge 20? Nie będzie miał łatwo….

Motorola bowiem z tyłu obudowy posiada 108 Mpix aparat podstawowy z optyką o jasności f/1.9, 16 Mpix aparat szerokokątny (f/2.2, 119°) oraz teleobiektyw 8 Mpix (f/2.4) umożliwiający trzykrotne, bezstratne przybliżenie.

Na papierze więc można ogłosić remis. Motorola ma teleobiektyw, ale nie ma aparatu do makro, ani optycznej stabilizacji obrazu, które są w realme. A jak wypada jakość zdjęć?

Za dnia jakość zdjęć stoi na bardzo wysokim poziomie w obu smartfonach. Zarówno jeśli mówimy o aparacie podstawowym, jak i szerokokątnym. Barwy na zdjęciach wykonanych realme mają nieco żywsze kolory i mają więcej detali w cieniach. Motorola ma za to ogólnie ciut więcej szczegółów na zdjęciach oraz naturalniejszy HDR.

Zdjęcia wykonane realme 9 Pro+

Zdjęcia wykonane Motorolą Edge 20

W nocy już zdecydowanie ładniejsze zdjęcia możemy wykonać przy pomocy realme 9 Pro+. Im mniej światła, tym większa przewaga realme. Zdjęcia są jaśniejsze, praktycznie nigdy nierozmazane i co najważniejsze – mają znacznie więcej szczegółów. Jak widać megapiksele (108 Mpix Motoroli vs 50 Mpix realme) to nie wszystko. Jeśli światła jest dużo (neony i dobrze oświetlone ulice) to różnica nie jest aż tak spektakularna, ale im ciemniej, tym bardziej ją widać. Zwłaszcza na przykładzie nieba. Tym bardziej, że w realne znajdziemy dedykowany tryb do jego fotografowania – tryb gwieździstego nieba. Poza tym realme lepiej radzi sobie z flarami w przypadku źródeł światła, np. ulicznymi latarniami.

Zdjęcia wykonane realme 9 Pro+

Zdjęcia wykonane Motorolą Edge 20

Oczywiście Motorola ma przewagę teleobiektywu z bezstratnym, 3 krotnym zoomem, ale zoom cyfrowy w realme również daje radę. Nie jest oczywiście aż tak dobry, ale algorytmy dają radę – przy 3 krotnym przybliżeniu naprawdę trzeba się dobrze przyglądać, żeby zobaczyć różnicę w szczegółowości. Zdjęcia wykonane Motorolą są jednak trochę jaśniejsze.

Zdjęcia z 3 krotnym zoomem. realme po lewej, Motorola po prawej

W przypadku zdjęć makro osiągane rezultaty są porównywalne, z minimalnym wskazaniem na Motorolę z uwagi na jaśniejsze zdjęcia.

Zdjęcia wykonane realme 9 Pro+

Zdjęcia wykonane Motorolą Edge 20

Kończąc temat aparatu głównego, należy przypisać malutki plus dla Motoroli, za podwójną diodę doświetlającą. W konkurencyjnym smartfonie znajdziemy tylko pojedynczą. W obu urządzeniach jest za to tryb profesjonalny z możliwością ustawienia czasu naświetlania aż do 32 sekund.

Jeśli chodzi o przedni aparat to w realme 9 Pro+ zastosowano 16 Mpix matrycę z optyką o jasności f/2.0, natomiast w Motoroli Edge 20 – 32 Mpix matrycę (f/2.25). Jakość zdjęć jest lepsze w realme – zdjęcia są bardziej kontrastowe i po prostu ostrzejsze.

Zdjęcia wykonane realme 9 Pro+

Zdjęcia wykonane Motorolą Edge 20

Filmy w obydwu telefonach możemy je kręcić maksymalnie w 4K, przy 30 kl/s. uzyskane nagrania lepiej wyglądają w przypadku realme, ale nie jest to duża różnica.

Reasumując – w tej kategorii wygrywa aparat zastosowany w realme 9 Pro+ . Czy jest to aparat godny flagowca? Tak, choć mogłoby być jeszcze lepiej, gdyby dodano teleobiektyw. Niemniej i tak jest bardzo dobrze, zwłaszcza, jeśli uświadomimy sobie, że telefon nie kosztuje nawet połowy tego, co większość flagowców.

realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20 – design i jakość wykonania

Realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20

Motorola jest większym smartfonem, co wynika w dużej mierze z większego ekranu. Ramka ma również znacznie ostrzejsze krawędzie, co całościowo sprawia, że gorzej leży w dłoni. Realme w tym aspekcie wygrywa, zwłaszcza, że 9 Pro+ jest po prostu mniej śliski. Pod kątem zbierania odcisków palców jest remis – oba smartfony brudzą się podobnie. Remis panuje również w kwestii braku wodoszczelności potwierdzonej zgodnością z normą IP.

W kwestii jakości wykonania nieznaczną przewagę osiąga Motorola Edge 20, z uwagi na aluminiową ramkę.

Realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20

Przejdźmy teraz do designu. Motorola to ładny, płaski telefon stylistycznie podobny np. do starszych wersji Iphonów. Zdecydowanie może się podobać. Wersje kolorystyczne? Szara i biała. Realme z kolei podkreśla swoją technologię Light Shift Design, która sprawia, że tylna część obudowy może płynnie zmieniać kolor obudowy pod wpływem światła słonecznego. Bardzo ciekawy bajer, niemniej dostępny tylko w jednej wersji kolorystycznej – Sunrise Blue. W mojej, Aurora Green, nie ma czegoś takiego, niemniej smartfon i tak lśni pod światło setkami mikroskopijnych, jakby brokatowych drobin ukrytych pod warstwą zabezpieczającą.

W tej kategorii minimalnie wygrywa realme 9 Pro+

realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20 – ekran

Realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20

W przypadku realme dostajemy 6,43 calowy ekran Super Amoled o rozdzielczości 2400 x 1080 (20/9) i odświeżaniu 90 Hz. Motorola oferuje z kolei 6,7 calowy wyświetlacz OLED o takiej samej rozdzielczości – 2400 x 1080 (20/9), ale o wyższej częstotliwości odświeżania – 144 Hz.

Przewaga Motoroli, wynikająca z wyższej częstotliwości odświeżania jest zauważalna, ale w codziennym użytkowaniu mało kto będzie zwracał na nią uwagę. Przełoży się ona za to na krótszy czas pracy na baterii. Oczywiście w obu smartfonach można powrócić do standardowych 60 Hz. Pod kątem jasności maksymalnej obydwa urządzenia sprawują się bardzo dobrze, podobnie zresztą jeśli chodzi o kąty widzenia i kontrast. Jest po prostu bardzo dobrze.

W kwestii wyświetlacza ogłaszam więc remis, ze wskazaniem na Motorola Edge 20.

realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20 – podzespoły i wydajność

Realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20

Kupując realme dostajemy nowy procesor MediaTek Dimensity 920 wraz z grafiką Mali-G68 MC4 oraz 6 lub 8 GB pamięci RAM (w zależności od wersji). Inwestując w Motorolę, możemy liczyć z kolei na procesor Qualcomm Snapdragon 778G wraz z grafiką Adreno 642L i 8 GB pamięci RAM.

W codziennym użytkowaniu różnice w wydajności są praktycznie niezauważalne – obydwa smartfony działają bardzo płynnie i stabilnie. Testowałem je również w wymagających grach. Asphalt 9, Mortal Kombat czy GRID Autosport – żadna z tych gier nie stanowiła wyzwania do tych telefonów. Nie nagrzewały się też nadmiernie. Przy okazji warto nadmienić, że realme zastosowało w swoim telefonie wydajny system chłodzenia, oparty na komorze parowej.

Różnice są jednak widoczne, gdy odpalimy popularne benchmarki. Tu niewielką przewagę osiąga Motorola:

Antutu Benchmark 9.2.9 – 530 130 pkt (Motorola) vs 487 922 pkt (realme)

3D Mark (test Sling Shot Extreme) – 5045 pkt (Motorola) vs 4244 pkt (realme)

3D Mark Wild Life – 2511 pkt (Motorola) vs 2329 pkt (realme)

3D Mark Wild Life Extreme – 694 pkt (Motorola) vs 644 pkt (realme)

Screeny z realme 9 Pro+

Screeny z Motorola Edge 20

W tej kategorii nieznacznie wygrywa więc Motorola Edge 20.

realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20 – moduły i wyposażenie

Zacznijmy od wbudowanej pamięci – niby i tu i tu jest 128 GB, ale realme możemy nabyć również w wersji z 256 GB. Co ważne, w przypadku realme możemy ją rozbudować przy pomocy kart microSDXC. Motorola nie ma takiej możliwości, także w tym aspekcie duży plus dla dzisiejszego konkurenta.

Reszta modułów jest bardzo podobna. Tu i tu znajdziemy obsługę 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, USB C i NFC. Obydwa smartfony obsługują też dwie karty nanoSIM. Obsługiwane moduły nawigacyjne również są takie same. Podczas trwania testów nie odnotowałem najmniejszych problemów. W tej cenie jest wszystko, co być powinno.

Jeśli chodzi o zabezpieczenia, to tu pada remis. W Motoroli czytnik linii papilarnych działa szybciej i sprawniej niż ten wbudowany pod ekranem w realme, ale już odblokowanie skanem twarzy działa zauważalnie szybciej w smartfonie od chińskiego producenta. W dodatku w przypadku Motoroli, maseczkę trzeba zdjąć całkowicie z twarzy. Inaczej się nie odblokuje. W dzisiejszych czasach to trochę uciążliwe.

Osobno napiszę jeszcze o pulsometrze, który jest podobno dostępny w realme wg danych producenta. Fajnie, ale niestety ja nigdzie nie mogłem go znaleźć. A szukałem długo. Niemniej, to zapewne kwestia wczesnej wersji oprogramowania, jaką miałem na tym telefonie. Zapewne to uchybienie zostanie naprawione w aktualizacjach. Tak też miałem rok temu z trybem gwiezdnym w aparacie, przy okazji testowania innego modelu tego producenta.

Reasumując, tą kategorię wygrywa realme, z uwagi na możliwość rozbudowy pamięci.

realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20 – system i oprogramowanie

Realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20

Motorola nadal pracuje na prawie czystym Androidzie 11 z niewielkimi poprawkami i kilkoma aplikacjami od producenta. Natomiast realme 9 Pro+ jest już zaopatrzone w Androida 12 wraz z realme UI 3.0.

Realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20

W obydwu przypadkach systemy działają bardzo płynnie i sprawnie. Nakładka realme UI 3.0 jest na pewno bardziej kolorowa i przyjemniejsza dla oka niż prawie czysty Android w motoroli. Niemniej jest to kwestia indywidualnych preferencji, dlatego w tej kategorii ogłaszam delikatne zwycięstwo realme (z uwagi na nowszą wersję systemu), a Was pozostawiam ze screenami z obydwu telefonów. Wybór należy do Was!

Screeny z realme 9 Pro+

Screeny z Motorola Edge 20

realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20 – jakość dźwięku

realme ma głośniki stereo i złącze miniJack, a w dodatku obsługuje system Dolby Atmos. Motorola Edge 20 tego nie ma. Pozamiatane? W sumie tak. Głośniki stereo nie brzmią może jakoś wybitnie, ale zdecydowanie lepiej niż głośnik monofoniczny w konkurencyjnym urządzeniu. Również jakość dźwięku na złączu miniJack jest lepsza niż na porcie USB C w Motoroli, a dzięki Dolby Atmos możemy w realme lepiej dopasować barwę dźwięku do naszych preferencji.

Punkt dla realme.

realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20 – bateria i szybkie ładowanie

realme 9 Pro+

W tej kategorii realme 9 Pro+ wygrywa pod każdym względem. Po pierwsze ma pojemniejsza baterię (4500 mAh vs 4000 mAh) co przy mniejszym ekranie przekłada się na zauważalnie dłuższy czas pracy na baterii. Przy normalnym użytkowaniu bateria powinna starczyć na ok. dwa dni pracy w cyklu mieszanym, podczas gdy w przypadku Motoroli możemy liczyć co najwyżej na 1,5 dnia.

ładowarka Motoroli Edge 20 oraz realme 9 Pro+

Jeśli chodzi o ładowanie, to w realme 9 Pro+ znajdziemy SuperDart 60 W, a w Motoroli Edge 20 – TurboPower 30 W. W obydwu przypadkach stosowne ładowarki znajdziemy w zestawach sprzedażowych, za co w dzisiejszych czasach należą się brawa. Czasy ładowania oczywiście przemawiają na korzyść realme.

w 20 min – 55 % (Motorola), 59 % (realme)

w 30 min – 82 % (Motorola), 84 % (realme)

w 41 min – 96 % (Motorola), 100 % (realme)

Który smartfon wybrać? realme 9Pro+ czy Motorolę Edge 20?

Realme 9 Pro+ vs Motorola Edge 20

W poszczególnych kategoriach wygrało realme 9Pro+ stosunkiem 6 do 3. Jest też smartfonem tańszym (w wersji 128 GB), co nie jest bez znaczenia. Ja z czystym sumieniem zakup realme 9Pro+ mogę polecić, zaznaczając jednak, że Motorola Edge 20 absolutnie nie jest nieudanym smartfonem. Co to, to nie. Po prostu tym razem #realmelepsze 😉

Materiał powstał przy współpracy z marką realme, ale zawiera subiektywne odczucia autora.