Pamiętacie procesor AMD K6-2+? Po 22 latach odblokowano jego dodatkową pamięć L2

22 lata – po takim czasie zdołano obejść może nie tyle sztuczną blokadę, ile sensowne wyłączenie potencjalnie wadliwego elementu rdzenia CPU. Mowa o modyfikacji procesora z rodziny zapoczątkowanej jeszcze przed XXI wiekiem, bo wszystko rozbija się o procesor AMD K6-2+ i jego „darmowe ulepszenie” do K6-III+.

Okazało się, że procesor AMD K6-2+ można w prosty sposób ulepszyć do niegdyś droższego K6-III+

W 1998 roku AMD wprowadziło na rynek pierwszy procesor K6-2, który walczył z flagowym Pentiumem II od Intela. Produkowano go z wykorzystaniem 250-nm procesu technologicznego i zawarto w nim wyspecjalizowaną jednostką SMID (więcej o niej tutaj), która jednak została w cieniu przez odpowiednik Intela. Ten sprawił, że Pentiumy były wydajniejsze w grach, bo wspomniana jednostka odpowiadała za przyspieszanie obliczeń 3D.

Przechodząc jednak do najważniejszego, w 2000 roku zadebiutował procesor K6-2+, wykorzystujący nie tylko niższy proces technologiczny, ale też podstawy (architekturę) wykorzystane w wydajniejszym układzie K6-III+. Szczegół dotyczący architektury jest o tyle ważny, że to właśnie dzięki temu „z K6-2+ można zrobić K6-III+”, który miał dostęp do 256 KB pamięci L2 oraz taktowanie 450 MHz ciągle przy zachowaniu dostępu wyłącznie do jednego rdzenia.

Co ważne, w porównaniu wspomnianych obu procesorów, jedyną różnicą była dwukrotnie niższa pamięć podręczna L2. Dziś niejaki Fritzchens Fritz, czyli znany ze swoich wysokiej jakości zdjęć procesorów fotograf, zdołał potwierdzić, że gdyby ktoś zaczął drążyć temat przed 22 laty, to mógłby wprowadzić spore zamieszanie do oferty AMD. W testach wykazano, że podwojenie pamięci z 128 do 256 KB pozwala osiągnąć wyższą wydajność.

Good find on Vogons to enable the full amount of 256kb L2 cache for AMDs old K6-2+ CPU.



SUCCESSFUL K6-2+ to K6-3+ Full Cache Enable Mod: https://t.co/Slt2CTLW2B#RETROCOMPUTER #AMD pic.twitter.com/EXTFpwGWnM — Fritzchens Fritz (@FritzchensFritz) February 21, 2022

Okazało się bowiem, że poprzez odłączenie kondensatorów, które są odpowiedzialne z pamięć podręczną L2, można zamienić K6-2+ w K6-III+. Wystarczy tylko przesunąć kondensator w prawo i… tyle. Potem wystarczy tylko żyć nadzieją, że dany egzemplarz zalicza się do tych o wyższej jakości, bo bez tego stabilność procesora będzie niższa, co jasno sugeruje, że AMD nie zaniżało możliwości celowo, a po prostu budowało swoją ofertę na bazie jakości poszczególnych układów.