Znamy broń Intela na Apple. To procesory Arrow Lake, czyli Core 15. generacji z potężnym iGPU

Najpierw w ofertę Intela uderzyło AMD z Ryzenami (zwłaszcza trzeciej generacji), a następnie Apple, porzucając wieloletnią współprace na rzecz własnych układów. Teraz jednak Niebiescy powracają do dawnej pozycji i tak jak ofensywę AMD powstrzymali już swoimi Core 12. generacji, tak w zaproponują alternatywę dla MacBoków już w 2023 roku. Właśnie bowiem poznaliśmy broń Intela na Apple, a są nią procesory Arrow Lake z potężnym iGPU.

Procesory Arrow Lake Intela, to Core 15. generacji, które zadebiutują w IV kwartale 2023 roku

Obecnie żyjemy głównie procesorami Core 13. generacji, czyli nadchodzących w 2022 roku układów Raptor Lake. Dziś jednak pojawiły się nowe informacje na temat już 15. generacji Core, czyli Arrow Lake, które mają zadebiutować po serii Meteor Lake i w przeciwieństwie do poprzedników, będą skupiać się początkowo na rynku mobilnym, a nie (jak zwykle) na stacjonarnym.

Z przecieków wynika, że pierwsze próbki inżynieryjne procesorów Arrow Lake-S będą gotowe na przełomie 2022 i 2023 roku, a ich masowa produkcja rozpocznie się w III kwartale, aby finalne trafić na rynek w IV kwartale 2023 roku. Oznacza to, że premiera nowej generacji mobilnych procesorów Arrow Lake może nastąpić pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku.

Intel śpieszy się nie bez powodu, bo Intel Arrow Lake-P będzie wręcz pokazem potęgi inżynierii firmy. Procesory połączą w sobie do 6 rdzeni Performance na bazie architektury Lion Cove oraz 8 Efficient w oparciu o architekturę Skymont. Jeśli idzie o zaawansowanie produkcyjne, ostatnie informacje oficjalne wspominały o procesie „Intel 20A” oraz „TSMC N3”, czyli mieszance układów o różnym zaawansowaniu.

Najważniejszy element? Przede wszystkim iGPU, czyli zintegrowany procesor graficzny, który będzie wykorzystywał podejście MCM na bazie architektury Battlemage. Ponoć zaoferuje do 320 jednostek wykonawczych (a nawet więcej), co przełoży się na 2560 jednostek ALU pracujących z częstotliwością ponad 2 GHz. Innymi słowy, zapewni to (teoretycznie) poziom obecnych desktopowych kart graficznych ze średniego segmentu.