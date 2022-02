Graficzna przyszłość Intela. Dopiero procesory graficzne Intel Arc Celestial nawiążą odpowiednią walkę z konkurencją

Niedawne coroczne spotkanie inwestorów firmy Intel zaowocowało całą masą ważnych informacji. Przedstawił je inwestorom Raja Koduri, wchodząc nie tylko w kwestię najbliższej przyszłości (premierę Arc Alchemist), ale też tą stosunkowo odległą. Poznaliśmy nie tylko szczegóły nadchodzących GPU, ale też dowiedzieliśmy się, że to procesory graficzne Intel Arc Celestial będą tymi najbardziej godnymi uwagi, bo dopiero one osiągną topową wydajność.

Procesory graficzne Intel Arc Celestial pozwolą firmie na osiągnięcie szczytu… przynajmniej wedle zapowiedzi

Informacje o mających zadebiutować w ciągu najbliższych tygodni kartach graficznych z GPU Alchemist (DG2) uzupełniły wiadomości o kolejnych dwóch rodzinach. Te wbrew wcześniejszym zapowiedziom niekoniecznie będą debiutować „rok po roku”, bo Arc Battlemage wejdą na rynek w latach 2023-2024, a Arc Celestial dopiero „w 2024 roku lub później”. Najwyraźniej więc Intel nie do końca dobrze oszacował swoje możliwości i teraz próbuje wygładzić to, co obiecał.

Poniżej możecie zobaczyć ten jeden ważny slajd z prezentacji Koduri’ego, który jest dla nas kopalnią wiedzy. Wynika z niej, że Battlemage wejdzie o krok wyżej w kwestii flagowej wydajności, zo zapewne odnosi się do tego, że tak jak Alchemist nawiążą walkę z kartami z serii XX70, tak Battlemage dorówna modelom zarówno AMD, jak i NVIDIA z rodziny XX80. Dodatkowo będzie to najwyraźniej GPU, które trafi do procesorów centralnych w formie iGPU, zapewniając ogromny (zapewne) skok wydajności.

Na pełnię możliwości graficznych Intela poczekamy aż do 2024 roku albo jeszcze później. Procesory graficzne Arc Celestial również trafią do CPU, ale obecnie nawet firma niewiele o nich wie. Ta trzecia rodzina GPU Intela jest obecnie w fazie rozwoju i w tym momencie firma spodziewa się, że pozwoli on osiągnąć poziom wydajności charakterystyczny dla modeli XX90. Problem w tym, że wtedy karty Intela będą musiały walczyć nie z RTX 4000, czy Radeonami RX 7000, a już najpewniej ich kolejną generacją, obejmującą z całą pewnością jeszcze szersze zastosowanie konstrukcji MCM.

Związane z rodziną Arc Celestial GPU będą bazowały na ulepszonej architekturze Xe HPG (Xe3 HPG), tak samo, jak wspomniane Battlemage(Xe2 HPG). Dopiero w ramach rodziny Intel Arc Druid (premiera w 2025 roku lub później) doczekamy się zupełnie nowej architektury graficznej.