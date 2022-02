Prototypowy samolot szpiegowski ARTEMIS nieustannie lata i podgląda poczynania Rosjan

ARTEMIS (nie mylić z programem lotów kosmicznych), to prototyp samolotu firmy Leidos, który trafił na służbę w 2020 roku. Latem 2021 roku został wysłany do Europy z planem powrotu do USA w jesieni, ale ostatecznie prototypowy samolot szpiegowski ARTEMIS pozostał w Europie, aby monitorować ruchy wojsk rosyjskich w pobliżu granicy. Rzeczywiście nadal realizuje tę misję, wykonując ciągle loty we wschodniej części Europy i uzupełniając informacje zbierane przez myśliwce i bezzałogowe samoloty obserwacyjne.

Sytuacja na Ukrainie wydaje się zaostrzać, więc loty ARTEMISa zdecydowanie nie ulegną spowolnieniu w najbliższym czasie. Dostępne publicznie informacje co do ruchu lotniczego zdradzają, że przykładowo wczoraj ARTEMIS leciał w pobliżu wschodniej granicy Polski. Miało to miejsce kilka godzin po tym, jak prezydent Rosji ogłosił, że siły rosyjskie wkroczą na terytorium Ukrainy, a dokładniej mówiąc, dwóch samozwańczych republik. Jednak już od początku lutego samolot szpiegowski ARTEMIS wykonuje tę samą rasę lotu – startuje z Rumunii, przelatuje przez Słowację i Węgry, trzyma się wschodniej i północnej granicy Polski i finalnie zawraca. Taki przelot zapewnia informacje o sytuacji na Ukrainie, Białorusi i obwodzie kaliningradzkim.

Czym jest samolot szpiegowski ARTEMIS?

ARTEMIS, to skrót od Airborne Reconnaissance and Target Exploitation Multi-Mission System. Ten samolot szpiegowski nastawiony przede wszystkim na wywiad „dysponuje zarówno elektronicznymi radarami zbierającymi, jak i skanującymi, dzięki czemu może m.in. obserwować w czasie rzeczywistym ruchy czołgów i zbierać sygnały radiowe emitowane przez przeciwników”. Tak stwierdził Tom Spoehr, dyrektor centrum obrony narodowej Heritage Foundation, podkreślając, że „jego czujniki mogą sięgać setki mil [1 mila to ~1,6 km]”, a trasa „lotu jest wykonywana w bezpiecznej przestrzeni powietrznej NATO”.

Today, at least 22 NATO and Swedish ISR aircraft flew sorties over Europe: USN P-8As (5 PS10x, 4 PK10x, 2 PL10x); US Army RC-12X (YANK01, YANK02, YANK03), ARTEMIS (BRIO68); USAF RQ-4 (FORTE12); RAF P-8As (STGRY01, GURNY01), RC-135W (RRR7212); 1/10 pic.twitter.com/YK65YL8DAs — Amelia Smith (@ameliairheart) February 11, 2022

Sam w sobie samolot nie wziął się znikąd, bo to demonstrator możliwości i potencjału szybkich samolotów zbierających dane typu ISR (wywiadu, obserwacji i rozpoznania), stworzony przez firmę Leidos. Ten ma zastąpić flotę starzejących się samolotów RC-12X Guardrail armii amerykańskiej, ale obecnie ciągle pozostaje własnością i jest obsługiwany przez firmę Leidos, przy czym kontrahenci zarówno latają samolotem, jak i zarządzają zestawem czujników. Względem swojego poprzednika wyróżnia się wysokością operacyjną, możliwością utrzymania tej samej pozycji w powietrzu przez ponad 10 godzin, czy przelecenia 7400 km.

Wedle wcześniejszych doniesień, samolot szpiegowski ARTEMIS może latać na pokładzie z HADES (High-Accuracy Detection and Exploitation System), czyli potencjalnym zestawem czujników nowej generacji. Ten jest częścią programu badawczo-rozwojowego w ramach programu Multi-Domain Sensing System, a jego funkcje obejmują wywiad sygnałowy, elektroniczny i komunikacyjny.