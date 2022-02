Smartfony realme 9 Pro pojawią się w Polsce. Co wiemy o nich przed premierą?

Smartfony realme trzymały się w czołówce sprzedaż w 2021 roku w Polsce. Firma idzie za ciosem i zmierza co nas z serią realme 9 Pro. Czego możemy się po niej spodziewać?

realme 9 Pro+ w Polsce

Z informacji oficjalnych, udostępnionych przez realme wiemy, że w Polsce na pewno pojawi się realme 9 Pro+. Firma przedstawia go jako pierwszy smartfon ze średniej półki z aparatem Sony IMX766. Ten sam aparat, z dużym sensorem 1/1.56″ znajdziemy m.in. w vivo X70 Pro. OnePlusie 9RT, Oppo Reno 7 Pro, czy Xiaomi 12.

W komunikacie czytamy jednak, że mowa jest o serii realme 9 Pro więc niewykluczone, że podczas polskiej premiery 16 lutego zobaczymy więcej niż tylko jeden model.

Do tej pory seria 9 liczy tylko jeden model i jest to realme 9i, który został oficjalnie pokazany w styczniu 2022 roku.

Co wiemy o realme 9 Pro+

realme 9 Pro+ nie miał jeszcze oficjalnej premiery na świecie, co dodatkowo pokazuje, że polski rynek jest ważny dla marki. Z dotychczasowych przecieków wiemy, że będzie wyposażony w ekran AMOLED o przekątnej 6,43 cala, rozdzielczości FullHD+ i 90 Hz odświeżaniem obrazu. Sercem smartfonu jest układ MediaTek Dimensity 950 5G, wspierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na pliki przewidziano 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Obok aparatu głównego znajdzie się miejsce dla aparatu ultra-szerokokątnego o rozdzielczości 8 Mpix oraz czujnik głębi ostrości. Za zasilanie odpowiedzialny jest akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 33W.

Jeśli specyfikacja się potwierdzi, to patrząc na dotychczasową politykę realme, smartfon powinien kosztować ok 2000 zł. Co powinno być bardzo adekwatne do jego możliwości.