Wyciekły rendery Redmi K50. Znamy też specyfikację tego smartfona

Redmi zdążyło nam już zaprezentować najmocniejszy model z serii Redmi K50, ale nadal czekamy na premierę pozostałych członków tej rodziny. Tymczasem do sieci trafia coraz więcej przecieków na ich temat, ujawniając nam nie tylko specyfikację, ale również projekt, tak jak to ma miejsce teraz, w przypadku podstawowego modelu z serii.

Redmi K50 ma zadebiutować w przyszłym miesiącu

A przynajmniej na to wskazują doniesienia, bo na razie nie mamy oficjalnego potwierdzenia daty ich premiery. Redmi wprowadziło już na rynek model K50 Gaming Edition, czyli ten najmocniejszy, przeznaczony dla mobilnych graczy. Na debiut czekają więc jeszcze trzy smartfony – K50, K50 Pro i K50 Pro+, o których z dnia na dzień wiemy coraz więcej.

Tym razem Bestopedia we współpracy z OnLeaks dała nam wgląd w projekt Redmi K50 i warto wspomnieć, że to właściwie pierwszy raz, kiedy urządzenie pojawia się na renderach. Zwykle bowiem skupiano się na tych mocniejszych urządzeniach z serii. Jeśli śledzicie doniesienia na ten temat, to od razu możecie zauważyć podobieństwo do Redmi K50 Pro, a także do urządzeń vivo, które mają podobny projekt wyspy aparatów. Samo urządzenie jest minimalistyczne, bez zbędnych dodatków, co skupia wzrok na prostokątnej wyspie apartów. Ramki wokół płaskiego ekrany są dość wąskie, jedynie dolna jest szersza, aparat do selfie został umieszczony w okrągłym otworze.

Rendery pokazują nam też, umieszczony na dole urządzenia, port USB-C, kratkę głośnika i główny mikrofon. O ile wygląd przedstawiony na grafikach jest prawdziwy, Redmi K50 nie będzie wyposażony w wejście słuchawkowe 3,5 mm. Po prawej stronie znajdą się przyciski do kontrolowania głośności i przycisk zasilania (ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych), z lewej gniazdo na kartę SIM.

Jeśli zaś chodzi o specyfikację, to mówi się, że Redmi K50 będzie napędzany przez procesor Qualcomm Snapdragon 870 i płaski ekran o przekątnej 6,6 cala, prawdopodobnie o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Mówi się o baterii o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 67 W. Na potrójną konfigurację apartów mają składać się jednostki 64Mpix + 8Mpix + 5Mpix. Smartfon ma wejść na rynek z Androidem 12 i będzie dostępny w przynajmniej trzech opcjach kolorystycznych. Przeciek wskazuje, że będzie mieć wymiary 163,30 x 76,0 x 8,1 mm (10,4 mm wraz z tylnym aparatem).