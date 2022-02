Kolejny smartfon Xiaomi debiutuje na polskim rynku. Oto Redmi Note 11

Już dziś, 22 lutego, na polski rynek zostaje wprowadzony Redmi Note 11, czyli podstawowy model w serii Note 11. Xiaomi ujawniło nam jego cenę, wraz z atrakcyjnymi promocjami na start. Wkrótce też do sprzedaży trafią pozostałe urządzenia z tej rodziny i choć data ich polskiej premiery jest jeszcze nieznana, to ceny już tak.

Seria Redmi Note powraca. Oto Redmi Note 11, który przeciera szlaki pozostałym modelom z serii

Nowy Redmi Note, którego dzisiaj wprowadzono do Polski, charakteryzuje się naprawdę dobrym stosunkiem ceny (zwłaszcza w promocji!) do jakości. Wyposażono go w wyświetlacz AMOLED DotDisplay o przekątnej 6,63 cala, rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz. Zwykle przy tej półce cenowej spotykamy się z odświeżaniem 60 Hz, więc to spory plus, bo smartfon zapewnia nam przyjemniejsze wrażenia podczas użytkowania. Jasność ekranu sięga 1200 nitów, więc nawet przy jasnym świetle dziennym można liczyć na czytelny obraz. Z przodu umieszczono aparat do selfie 13 Mpix.

Jeśli już jesteśmy przy zdolnościach fotograficznych Redmi Note 11, to z tyłu urządzenia znajdziemy poczwórną konfigurację aparatów. Składa się na nią jednostka główna o rozdzielczości 50 Mpix, zapewniająca wyższy zakres dynamiki rejestrowanych obrazów i czułość kolorów, nawet przy słabym świetle. Obok znalazł się aparat ultraszerokokątny 8 Mpix o polu widzenia 118 stopni, a także dwa aparaty po 2 Mpix do makro i pomiaru głębi.

Nowy Redmi Note napędzany jest przez procesor Qualcomm Snapdragon 680 wspierany przed 4 lub 6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Producent zadbał też o pojemną baterię 5000 mAh i szybkie ładowanie z mocą 33 W, które pozwala na pełne naładowanie baterii w około godzinę. Na pokładzie nie zabrakło NFC, wejścia na kartę microSD, dwóch głośników, wejścia słuchawkowego 3,5 mm czy czytnika linii papilarnych umieszczonych z boku urządzenia.

Redmi Note 11 – ceny i promocja na start

Smartfon dostępny będzie w kolorach: szary (Graphite Gray), biały (Pearl White) i niebieski (Star Blue), a także w trzech wariantach konfiguracji pamięci. Sprzedaż rusza dzisiaj, ale do do 28 lutego (lub do wyczerpania zapasów) można liczyć na świetną promocję, dostępną w sklepach z elektroniką i w sklepach Xiaomi.

Ceny Redmi Note 11 prezentują się następująco:

4/64 GB – 999 zł, ale w promocji można go kupić za 799 zł

4/128 GB – 1099 zł, a jeśli zdecydujecie się na jego zakup u operatorów telekomunikacyjnych dostaniecie w gratisie opaskę Mi Band Pro,

6/128 GB – 1199 zł.

Przy okazji poznaliśmy ceny pozostałych modeli z serii, czyli Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11S. Te wejdą do sprzedaży w późniejszym, jeszcze nie określonym terminie i będą kosztować:

Redmi Note 11S:

6/64 GB – 1199 zł,

6/128 GB – 1299 zł.

Redmi Note 11 Pro:

6/64 GB – 1399 zł,

6/128 GB – 1499 zł.

Redmi Note 11 Pro 5G: