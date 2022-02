Bakteria tak duża, że aż trudno uwierzyć. Można ją zobaczyć gołym okiem

Bakterie zazwyczaj kojarzą się z mikroorganizmami widocznymi wyłącznie pod mikroskopem. Thiomargarita magnifica jest jednak ich zupełnym przeciwieństwem i można ją dostrzec nawet bez specjalistycznego sprzętu.

Olivier Gros z Uniwersytetu Antyli Francuskich w Pointe-à-Pitre przed pięcioma laty natknął się na mikroorganizmy przypominające cienkie nitki pojawiające się na powierzchni rozkładających się liści namorzynów. Badania prowadzone na karaibskiej Grande-Terre, czyli wschodniej części Gwadelupy, doprowadziły ostatecznie do opisania największej znanej nauce bakterii.

Przedstawiciele nowo zidentyfikowanego gatunku, nazwanego Thiomargarita magnifica, mogą osiągać długość dochodzącą do 2 centymetrów. Aby wykazać, jak imponujące to są to rozmiary, wystarczy wspomnieć, że organizm ten jest mniej więcej 5000 razy większy niż większość bakterii. Poza imponującymi gabarytami, bakteria zamieszkująca lasy namorzynowe na Karaibach ma też inną wyróżniającą cechę: zaskakująco złożoną budowę.

Co ciekawe, poprzedni posiadacz rekordu w kategorii największe znane nauce bakterie należy do tego samego rodzaju, czyli Thiomargarita. Tamten gatunek został jednak znaleziony na terenie Nambii, gdzie okazał się żywić… siarką. Gdyby jednak porównać rozmiary Thiomargarita magnifica i Thiomargarita namibiensis, to ta pierwsza okaże się wyraźną zwyciężczynią.

Bakteria z gatunku Thiomargarita magnifica została znaleziona na Karaibach

Korzystając z fluorescencji, naukowcy doszli do wniosku, iż nowo opisany gatunek cechuje się zaskakująco zaawansowaną budową. O ile większość genomów bakteryjnych składa się z około 4 milionów zasad i 3900 genów, tak w tym przypadku mowa o 11 milionach zasad i około 11 000 genów. Poza tym, znaleziony na Karaibach mikroorganizm posiada dwa swego rodzaju woreczki – jeden zawiera całe jej DNA, natomiast drugi pomaga w utrzymywaniu zawartości komórki bakterii przyciśniętej do zewnętrznej ściany komórkowej.

Jakby tego było mało, Thiomargarita magnifica wyróżnia się też pod kątem taksonomii. Zaciera on bowiem granicę między prokariotami i eukariotami. Z pewnością potrzebnych będzie więcej badań w tej sprawie, które wykażą, w jaki sposób wspomniana bakteria osiąga tak imponujące rozmiary. Jak na razie wiemy, że jej genom posiada kilka cech niezwykłych dla bakterii, między innymi w postaci największej liczby proteaz cysteinowych oraz intronów.