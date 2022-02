Ceny tabletów z serii Samsung Galaxy Tab S8 ujawnione przed premierą

Wszyscy skupiamy się nad tym, że na Unpacked 2022 Samsung pokaże długo wyczekiwaną serię Galaxy S22. Jednak podczas wydarzenia ma mieć miejsce jeszcze jedna premiera, a mianowicie światło dzienne (wedle przecieków) ujrzy wtedy seria Galaxy Tab S8.

Samsung nie poradził sobie zbyt dobrze w kwestii utrzymania tajemnicy wokół tabletów Galaxy Tab S8. Urządzenia pojawiają się co i rusz na nowych przeciekach, więc znamy nie tylko ich specyfikację, ale również wygląd. Tym razem poznaliśmy też ich ceny, bo wszystkie trzy modele trafiły do przedsprzedaży we Francji, ujawniając nam tym samym wszystko to, czego jeszcze przecieki nie zdradziły.

Premiera Galaxy Tab S8 jest już tylko formalnością

Zacznijmy najpierw od najmocniejszego modelu w tej serii, czyli Galaxy Tab S8 Ultra. Tablet został wyposażony w 14,6-calowy ekran Super AMOLED o rozdzielczości 2960 x 1848 i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Napędzi go procesor Qualcom Snapdragon 8 Gen 1 (tak jak w pozostałych dwóch modelach) wspierany przez 8 lub 16 GB pamięci RAM oraz 128 lub 512 GB pamięci wbudowanej. Bateria ma pojemność 1200 mAh. Tablet będzie działał pod kontrolą Androida 12, a także będzie kompatybilny z rysikiem S Pen. Na pokładzie znajdą się cztery aparaty, po dwa z przodu i z tyły – 13 Mpix+6 Mpix oraz 12 Mpix + 12 Mpix.

Ceny, w zależności od wariantu pamięci i obecności 5G, wyglądają następująco:

8/128 z GB – 1149 euro (ok. 5230 zł)

16/512 z GB – 1449 euro (ok. 6600 zł)

8/128 GB z 5G – 1299 euro (ok. 5910 zł)

16/512 GB z 5G – 1599 euro (ok .7270 zł)

Model Tab S8+ pochwali się wyświetlaczem Super AMOLED o przekątnej 12,4 cala o rozdzielczości 2800 x 1752 pikseli i odświeżaniem 120 Hz. Zasili go bateria o pojemności 1090 mAh. Z tyłu znajdą się dwa aparaty 13 Mpix + 6 Mpix (ultraszerokokątny), zaś z przodu kamerka 12 Mpix. Najnowszy procesor od Qualcomm wspierany będzie przez 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej.

Ile będzie kosztował Galaxy Tab S8+?

8/128 GB – 949 euro (ok. 4310 zł)

8/256 GB – 999 euro (ok. 4540 zł)

8/128 GB z 5G – 1099 euro (ok. 5000 zł)

8/256 GB z 5G – 1149 euro (ok. 5230 zł)

Na koniec sprawdźmy, co zaoferuje nam podstawowy model w tej serii. Będzie on wyposażony w najmniejszy, bo „zaledwie” 11-calowy ekran LTPS TFT (o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli), który obsługuje również częstotliwość odświeżania 120 Hz. Bateria też będzie stosownie mniejsza, bo ma pojemność 8000 mAh. Samsung umieścił tutaj aparat przedni o rozdzielczości 12 Mpix i podwójną konfigurację z tyłu 13 Mpix + 6 Mpix (ultra szeroki kąt).

