Samsung wydłuża wsparcie dla Galaxy Watch4 i przyszłych generacji smartwatchy

Wczoraj Samsung miał nam sporo do przekazania. Oczywiście najważniejszym była premiera flagowców Galaxy S22, a także nowej serii tabletów Galaxy Tab S8. Jednak przy okazji dowiedzieliśmy się też kilku świetnych wiadomości na temat polityki aktualizacji oprogramowania smartwatchy Galaxy Watch4 i przyszłych generacji zegarków.

Masz Galaxy Watch4? Samsung obiecuje dłuższe wsparcie dla Twojego zegarka

O ile już jakiś czas temu Samsung wydłużył wsparcie dla swoich smartfonów (zwłaszcza flagowców), tak o smartwatchach nieco zapomniał. Na szczęście firma zdecydowała się dokonać stosownych zmian w polityce aktualizacji, co ogłosiła podczas wczorajszego wydarzenia Unpacked 2022.

Sama prezentacja skupiła się, co raczej nikogo nie dziwi, na smartfonach Galaxy S22, a także na nowych tabletach. Jednak posiadacze smartwatchy koreańskiego producenta z pewnością wyłapali coś, co bezpośrednio ich dotyczy. Samsung obiecał bowiem, że zegarki z systemem Wear OS 3 i nakładką One UI dostaną dłuższe, bo aż czteroletnie wsparcie. Oczywiście dotyczy to nie wszystkich modeli, a serii Galaxy Watch4 i kolejnych generacji, które dopiero wejdą na rynek.

Jest to kolejny krok w polityce terminowej aktualizacji oprogramowania Samsunga, która odróżnia firmę od prawie każdego innego producenta Androida i WearOS. Niestety nie zostało wspomniane, czy chodzi o aktualizacje systemowe, czy tylko o zabezpieczenia. Tak czy inaczej to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy nie mają zamiaru tak szybko pozbywać się swojego smartwatcha.