Seria Xiaomi 12 jeszcze nie weszła do Europy, ale prawdopodobne ceny tych smartfonów już wyciekły

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Xiaomi wprowadziło w Chinach serię Xiaomi 12, w skład której, oprócz modelu podstawowego, wchodzi też Xiaomi 12 Pro i 12X. Choć globalna premiera tych urządzeń jeszcze nie została ogłoszona, wygląda na to, że przecieki zdradziły nam właśnie ich europejskie ceny.

Ile będzie kosztować seria Xiaomi 12 w Europie? Tanio nie będzie…

Aktualnie Xiaomi szykuje się do premiery Redmi Note 11, które w Polsce zadebiutuje już 22 lutego. Jednak z niecierpliwością czekamy na jeszcze inne smartfony – serię Xiaomi 12, która w Chinach zadebiutowała 28 grudnia. Na razie producent nie ujawnił daty europejskiej premiery tych urządzeń i jedynie na podstawie przecieków spodziewamy się, że będzie to miało miejsce na przełomie lutego i marca.

Na temat globalnych wariantów Xiaomi 12 wiemy na razie tyle, ile zdradziły nam doniesienia. Z nich dowiedzieliśmy się, że podstawowy model poza Chinami będzie dostępny w trzech konfiguracjach pamięci – 8/128 GB, 8/256 GB i 12/256 GB. W przypadku wariantu Pro, wersje będą dwie – 8/128 GB i 12/256 GB. Xiaomi 12X będzie natomiast dostępny w konfiguracji 8/128 lub 256 GB.

Najnowsze przecieki zdradziły nam chyba najbardziej istotną kwestię – cenę. Oczywiście nie są to oficjalne kwoty, jednak wydają się dość prawdopodobne i niestety trzeba zaakceptować to, że tanio nie będzie. Jeśli chodzi o Xiaomi 12 Pro, to jego europejska cena w najmocniejszym wariancie będzie tylko niewiele niższa od kwoty, którą trzeba zapłacić za Samsung Galaxy S22 Ulta. Tylko czy smartfon ten okaże się na tyle dobry, by konkurować z nowym ultraflagowcem Samsunga?

W zależności od wybranego wariantu pamięci, ceny Xiaomi 12 mają prezentować się następująco: