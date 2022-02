Sigma 16mm, 30mm i 56mm F1.4 z mocowaniem Fuji X. Mocarne trio dla aparatów FujiFilm

Sigma wypuściła nową wersję swojego klasycznego trio 16, 30 i 56mm F1.4 dla aparatów z mocowaniem Fuji X. To świetna wiadomość dla posiadaczy sprzętu FijiFilm.

Obiektywy Sigma 16mm, 30mm i 56mm F1.4 są doceniane przez posiadaczy aparatów innych marek

Cała trójka Sigmy to od dawna bardzo uznane obiektywy. Do tego stopnia, że zdarzały się momenty, w którym zakup niektórych z nich, szczególnie z mocowaniem Sony E, graniczył z cudem. Nic dziwnego, bo mamy tu do czynienia z bardzo udanymi konstrukcjami. Które obok bardzo dobrej jakości zdjęć oferują kompaktowe wymiary i są świetnie wycenione. Sam na co dzień korzystam z wariantu 16 i 30mm z mocowaniem Micro 4/3 i była to zdecydowanie jedna z lepszych inwestycji.

Sigma 16mm F1.4 DC DN Contemporary

Szerokokątny obiektyw z uszczelnioną obudową o długości 92,6mm i szerokości 72,2mm. Jego masa to 405 gramów. Konstrukcja jest uszczelniona, możemy tu korzystać z filtrów o średnicy 67mm. Układ optyczny składa się z 16 elementów w 13 grupach (, a minimalna odległość ostrzenia to 25cm. Przysłona ma 9 listków, a kąt widzenia obiektywu to 83,2 stopnia.

Sigma 30mm F1.4 DC DN Contemporary

Najbardziej kompaktowy i najlżejszy z trójki. Obiektyw waży skromne 275 gramów, ma 73,6mm długości, 64,8mm szerokości oraz wykorzystuje filtry o średnicy 52mm. Mamy tu układ składający się z 9 elementów w 7 grupach, 9-listkową przysłonę, kąt widzenia 50,7mm, a minimalna odległość ostrzenia to 30cm.

SIGMA 56mm F1.4 DC DN Contemporary

Wymiarowo pośredni, choć krótszy od 30-tki, mierzący 59,8mm, przy szerokości 66,5mm i wykorzystujący filtry o średnicy 55mm. Oferuje układ 10 elementów w 6 grupach, 9-listokową przysłonę, kąt widzenia 28,5 stopnia i minimalną odległość ostrzenia 50cm. Masa obiektywu to 280 gramów.

Ceny i dostępność

Start sprzedaży całej trójki jest planowany na 8 kwietnia 2022 roku. Ceny niezmiennie pozostają na bardzo dobrym poziomie: