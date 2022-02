16-krotnie wyższa wydajność i 80% niższe zużycie energii. Skąd bierze się wyjątkowość SK hynix GDDR6-AiM?

Procesor nieustannie potrzebuje dostępu do danych, aby realizować obliczenia. Te czerpie z własnych pokładów pamięci podręcznej, która z kolei otrzymuje je z pamięci operacyjnej (RAM). Dane muszą więc przebyć długą drogę, żeby w ogóle można było nad nimi pracować i dlatego technologia bezpośredniej implementacji układów logicznych w nośniki danych ma ogromny potencjał. Uwalnia bowiem system od potrzeby przemieszczania danych między układami. Firma SK hynix wie o tym doskonale i dlatego zaprezentowała swoje pierwsze procesory wbudowane w pamięć w postaci GDDR6-AiM.

GDDR6-AiM od SK hynix, to pierwsze procesory wbudowane w pamięć firmy. Mają przyspieszyć obliczenia SI nawet 16-krotnie

Technologia „In Memory Computing/Processing” dotyczy realizowania obliczeń bezpośrednio w układach pamięci, co wymaga wbudowania w układy pamięci procesorów. Ma to ogromne zalety i jest uznawane nawet za obiecującą technikę do energooszczędnych sprzętów SI nowej generacji, ale nie jest aż takim ideałem. Pomimo tego, że oszczędza energię, czas i przekłada się na wyższą wydajność, to jest to zagwarantowane kosztem wyższego skomplikowania oraz obniżenia stosunku pojemności do ceny i zajmowanego miejsca.

Firma SK hynix pochwaliła się, że już na targach ISSCC 2022 zaprezentuje w pełni swój układ typu PIM w postaci GDDR6-AiM. Ten wedle wstępnych testów przeprowadzonych przez SK hynix, może przyspieszyć obliczenia związane ze sztuczną inteligencją nawet 16-krotnie i na dodatek zmniejszyć zużycie energii o 80%. Wszystko to tylko ze względu na porzucenie potrzeby przemieszczania danych między komponentami, ale też obniżenie napięcia, bo GDDR6-AiM pracują na napięciu 1,25V, czyli niższym o 0,1 V względem np. GDDR5.

Niestety na początku tej „rewolucji” nie skorzystamy z niej bezpośrednio, bo pierwszy układ PIM SK hynix ma trafić w ręce przedsiębiorstw (m.in. SAPEON inc.). Jest bowiem przeznaczony do zastosowań związanych z uczeniem maszynowym, obliczeniami o wysokiej wydajności oraz obliczeniami i sektorem big data. Pewne jest jednak, że jeśli ta technologia wykaże potencjał w sektorach profesjonalnych, po jej ulepszeniu i obniżeniu ceny z pewnością trafi do urządzeń konsumenckich.