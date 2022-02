Chrzest Snakehead zakończony. To pierwszy prototyp LDUUV, czyli wojskowego wielkiego drona podwodnego

Z roku na rok rola, jaką przypisuje się bezzałogowym okrętom, samolotom i pojazdom, rośnie i to zwłaszcza w sektorze wojskowości, gdzie zastosowanie dronów wszelakich domen, pozwala znacząco rozszerzyć możliwości oddziałów bez narażania ich życia. Dlatego też Marynarka Wojenna kontynuuje inwestycje w rodzinę bezzałogowych pojazdów podwodnych (UUV – Underwater Unmanned Vehicles) i częścią tych inwestycji był niedawny chrzest Snakhead, czyli prototypu LDUUV.

Pierwszy Large Displacement Unmanned Undersea Vehicle (LDUVV) zaliczył chrzest… choć nie ten bojowy. Finalnie ma trafić na pokład innych okrętów

Oficjalnie poinformowano, że zespół Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych pod kierownictwem NUWC oraz PEO USC przeprowadził 2 lutego w Narragansett Bay Test Facility w Newport chrzest pierwszego prototypu Snakehead Large Displacement Unmanned Undersea Vehicle (LDUUV) o nazwie Snakehead. Trudno niestety o szczegóły samego ogłoszenia i równie ciężko rozpisać się na jego temat, dlatego zamiast Was zanudzać, przypomnimy to, czym dokładnie jest LDUUV i za co będzie odpowiadał, jeśli już trafi na służbę.

Jak wspomnieliśmy na początku, będzie to klasa dużych podwodnych dronów, które jednak nie będą operować w pojedynkę. W rzeczywistości modele Snakehead staną się częścią wyposażenia okrętów LCS (Littoral Combat Ships) i zapewnią możliwości przeprowadzania w zakresie wywiadu, obserwacji i rozpoznania (ISR) oraz wywiadu i przygotowania środowiska (IPOE). Są jednak szanse, że LDUUV tego typu będą też rozmieszczane z pokładów okrętów podwodnych i gdyby to się potwierdziło, byłoby to realizowane z wykorzystaniem ich pokładów suchych.

Wspomniany Snakehead, jako przykład LDUUV, to modułowy, rekonfigurowalny, więc tym samym wielozadaniowy dron, który przyda się praktycznie w każdej misji. Posiada system automatyzujący proces realizowania misji, zaawansowane oprogramowanie i szereg innowacji w zakresie materiałów kadłuba i akumulatorów litowo-jonowych. Co ważne, nie musi nawet opuszczać pokładu, aby być użyteczny, zapewniając kontrolę, nawigację, świadomość sytuacyjną, napęd, manewrowanie i czujniki wspierające misje podmorskie głównemu okrętowi.

Wspomniane akumulatory litowo-jonowe są o tyle ważne, że do ich opracowania zrealizowano specjalny przetarg, którego wygrała firma General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS). Odpowiada ona teraz za opracowanie i zademonstrowanie prototypowego systemu akumulatorów litowo-jonowych odpornych na uszkodzenia (Fault Tolerant LiFT) dla prototypu LDUUV.