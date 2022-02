Sobotni przegląd motoryzacyjny: luty 2022

To już druga część naszego przeglądu motoryzacyjnego. Pierwszą, z najciekawszymi wiadomościami ze stycznia znajdziecie tutaj. A teraz czas na przegląd numer dwa.

Niestety luty zaczął się dość nudno, jeśli chodzi o motoryzacyjne newsy, ale może to kwestia początku miesiąca i za tydzień nie wyrobię się z dodawaniem wszystkich interesujących informacji, którymi będzie żył cały internet. Na razie mój poziom entuzjazmu w lutym odpowiada zachwytom polskich przedsiębiorców, jeśli chodzi o obniżę cen paliwa w Polsce. Zaczynajmy:

Brak ograniczenia prędkości na niemieckiej autostradzie nie oznacza braku ograniczenia prędkości jeśli jedziesz Bugatti Chironem

Radim Passer to czeski milioner, który w zeszłym roku rozpędził swojego Bugatti Chirona do 417 km/h na odcinku niemieckiej autostrady, gdzie nie obowiązuje żadne ograniczenie prędkości. I opublikował film z tego przejazdu na YouTube. Całokształt zachowania Pana Passera oburzył środowiska aktywistyczne i ludzi propagujących bezpieczną i odpowiedzialną jazdę po drogach na tyle, że ich protesty uruchomiły państwowy aparat ścigania przestępców, który szuka sposobu, żeby w jakiś sposób ukarać Czecha za jego brawurową jazdę. Najnowszym pomysłem niemieckich władz jest powołanie się na paragraf 315d niemieckiego kodeksu karnego, który oprócz nielegalnych wyścigów piętnuje również lekkomyślnej i bezwzględnej jazdy w celu osiągnięcia jak najwyższej prędkości.

Będę zdziwiony, jeśli sprawa trafi do sądu. Passera zapewne stać na prawnika, który pierwsze co zrobi to powie, że skoro przejazd zaplanowany był w godzinach porannych (przed 5 rano), widoczność była dobra, a Passer przed rozpędzeniem swojego Chirona zrobił próbny przejazd, żeby zobaczyć, czy na specjalnie wybranym, prostym odcinku autostrady nie występują gdzieś niespodziewane przeszkody i utrudnienia to o żadnej lekkomyślności nie może być mowy, a na samej autostradzie nie obowiązuje żadne ograniczenie prędkości. No i nic się nikomu nie stało. Gdybym miał Chirona, pewnie też chciałbym go rozpędzić do 417 km/h.

Ferrari pokaże w tym roku swojego pierwszego SUV-a

Świat oszalał na punkcie SUV-ów i nie może się uspokoić. Klienci domagają się ogromnych, podniesionych aut do jazdy w mieście i odbierania dzieci z przedszkola, ponieważ… no właściwie to nie wiem dlaczego. To znaczy słyszałem chyba wszystkie pro-SUV-owe argumenty, ale żaden z nich do mnie nie trafia. No ale Ferrari, które nota bene zakończyło 2021 r. z absolutnym rekordem sprzedaży swoich modeli, chce wykręcić jeszcze lepszy wynik w 2022 r., więc zrobi SUV-a.

Nazywać się będzie Ferrari Purosangue i podobno zostanie zbudowany na tej samej platformie, co model Roma GT, czyli silnik (możliwe opcje: V6, V8 i V12) z przodu z napędem na obie osie. Chyba, że Włosi stwierdzą, że ich (zapewne) ogromnemu SUV-owi wystarczy tylko napęd na tylną oś. Także jeśli planowaliście w tym roku przesiąść się do Lamborghini Urusa, Astona Martina DBX, albo do Bentleya Bentaygi, to poczekajcie jeszcze chwilę na Ferrari.

Mazda patentuje kolejny dziwny silnik

Tym razem chodzi o dwusuwowy, turbodoładowany motor, który korzystać będzie z opracowanej wcześniej przez Mazdę technologii Skyactiv-X. Oznacza to, że w niższym zakresie obrotów, do zapłonu w silniku benzynowym dochodzi samoczynnie, bez udziału zapłonu z iskry, czyli tak samo jak w silnikach wysokoprężnych. Miałem przyjemność przejechać się dwoma modelami Mazdy, które korzystały z tej technologii i nadal nie rozumiem, po co ona właściwie została wprowadzona, bo ani wrażenia z jazdy, ani spalanie w tych silnikach nie bardzo różnią się od zwykłych benzynowych jednostek z tradycyjnym zapłonem.

No ale ja nie jestem inżynierem odpowiedzialnym za projektowanie nowych silników Mazdy, więc pewnie się nie znam. Ciekawe po co im ten dwusuw. I jak rozwiążą kwestie związane z wyższą emisją spalin, z której dwusuwy są na tyle znane, że obecnie chyba nie montuje się ich już w żadnym samochodzie. Niemniej jednak to, że Mazda nadal kombinuje jak ulepszyć silnik spalinowy to dobra wiadomość.

Nowa Supra umie driftować autonomicznie

Autonomiczny system do latania bokiem nazywa się Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) i został opracowany przy współpracy z Dynamic Design Lab (Uniwersytet Stanforda), firmą GReddy i profesjonalnym drifterem Kenem Gushi. Autonomiczny system do jazdy w kontrolowanym poślizgu został opracowany głównie po to, żeby pokazać, że da się to zrobić. Niewykluczone jednak, że doświadczenie nabyte podczas tego projektu zostanie wykorzystane do kolejnych generacji autonomicznych systemów. Dobrze by było, ze względów bezpieczeństwa oczywiście, żeby autonomiczny samochód poradził sobie w sytuacji, w której z jakiegoś niespodziewanego (np. czarny lód) wpadnie w poślizg.

Wyszło nieźle, chociaż do pełni szczęścia brakuje mi autonomicznej jazdy w parze z inną autonomiczną Suprą, albo za ludzkim kierowcą. W takiej sytuacji moglibyśmy ocenić NMPC pod kątem jego reakcji na zachowanie drugiego auta, również jadącego w kontrolowanym poślizgu. Wiem, że się czepiam, ale skoro jest to projekt pokazowy, to całe show mogłoby być jeszcze bardziej imponujące.

W pełni elektryczna Skoda Enyaq Coupe RS zaprezentowana oficjalnie

Tak, ja też nie wiem, dlaczego ten model ma coupe w nazwie. Zgaduję, że ma to zachęcić dobrze wykształconych klientów z dużych ośrodków miejskich, którzy są pełni pasji i marzą o przeżywaniu przygód do zakupu samochodu Skody. Pomijając kontrowersyjną nazwę, Skoda Enyaq Coupe RS jest w pełni elektrycznym samochodem i najmocniejszą wyprodukowaną do tej pory Skodą, która daleko w tyle zostawia Superby Sportline z 2,0 TSi i napędem AWD.

Enyaq w najmocniejszej wersji AWD oferuje kierowcy 295 KM i 460 Nm momentu obrotowego. Jeśli chodzi o zasięg, to producent bardzo sprytnie odwołuje się do 201-konnej wersji z napędem na tylną oś i największym dostępnym akumulatorem, która na jednym ładowaniu, według standardu WLTP jest w stanie przejechać 545 kilometrów. Do tego można dopłacić jeszcze za pompę ciepła, która obniży zużycie energii wykorzystywanej do grzania i chłodzenia wnętrza auta. 545 km zasięgu WLTP w przeliczeniu na normalną jazdę po normalnych drogach i w normalnych warunkach daje zasięg na poziomie 400 kilometrów. Może trochę więcej. Czyli z Warszawy do Wrocławia powinno dać się dojechać bez doładowywania się gdzieś po drodze. Czy możemy już uznać, że to był bardzo ciekawy eksperyment i zająć się rozwijaniem aut zasilanych wodorem, czy jeszcze nie?