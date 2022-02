Sony Xperia PRO-I trafiła do Polski, ale czy ktoś zechce ją kupić w takiej cenie?

Choć nie spodziewaliśmy się, że do tego dojdzie, to kilka miesięcy po premierze do Polski trafiła w końcu Xperia PRO-I trafiła do Polski. Cena, jaką przyjdzie zapłacić chętnym za ten model jest wysoka, ale cóż, czy ktokolwiek spodziewał się czegoś innego?

W ostatnich latach Sony nieco zmieniło swoje podejście do rynku smartfonów. Nadal dostarcza nam interesujące modele, ale częściej są one przeznaczone dla konkretnych odbiorców, przez co też kosztują dość dużo. Nie inaczej jest w tym przypadku. Xperia PRO-I, która już można kupić w naszym kraju, kierowana jest do profesjonalnych fotografów i osób, które pracują z formatami wideo. A przynajmniej w teorii, bo w praktyce wszystko sprowadza się do tego, czy takie osoby zdecydują się na kupno tego smartfona. Co do „typowego klienta” poszukującego flagowca… Szczerze mówiąc, czarno to widzimy, bo cena naprawdę może odstraszyć.

Sony Xperia PRO-I kosztuje 8399 zł, czyli tyle, ile aktualnie zapłacimy za dwa typowe flagowce

Zacznijmy najpierw od standardowych informacji na temat specyfikacji. Mamy tutaj 6,5-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1644×3840 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Ekran chroniony jest Corning Gorilla Glass Victus. Xperia PRO-I została wyposażona w procesor Snapdragon 888 5G z grafiką Adreno 660. To akurat nie dziwi, w końcu ten model debiutował już kilka miesięcy temu, jednak ten fakt raczej nie przyciągnie wielu, gdy za moment na globalny rynek będą wchodzić urządzenia z najnowszym Snapdragonem. Do dyspozycji użytkownika zostaje oddane 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wbudowanej. Sporym plusem jest możliwość rozszerzenia pamięci przy pomocy karty microSD do 1 TB. Bateria ma pojemność 4500 mAh i obsługuje szybkie ładowanie z mocą 30 W. Na pokładzie nie zabrakło NFC, złącza słuchawkowego miniJack 3.5 mm, USB-C 3.2, Bluetooth 5.2 i czytnika linii papilarnych umieszczonego na krawędzi urządzenia. Smartfon działa pod kontrolą Androida 11. Jest też odporny na wodę (IPX5/IPX8) i pył (IP6X).

Jednak, jak twierdzi Sony, wszystko sprowadza się do możliwości fotograficznych, jakie oferuje Xperia PRO-I. Z przodu znajdziemy szerokokątny aparat do selfie o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0), z tyłu zaś znalazła się potrójna konfiguracja:

2 Mpix (f/2.0-4.0, PDAF, OIS, 2.4 µm),

12 Mpix (f/2.2, ultraszeroki kąt, 16 mm),

12 Mpix (f/2.4, teleobiektyw, 50 mm).

Jak możemy przeczytać w oficjalnej informacji prasowej:

Xperia PRO-I wykorzystuje zaawansowane technologie aparatów Sony α i jako pierwszy smartfon na świecie wyposażona jest w przetwornik obrazu typu 1,0″ z systemem AF opartym na wykrywaniu fazy1. Umożliwia rejestrację 12-bitowego obrazu RAW o szerokim zakresie dynamicznym, a dzięki dwóm ustawieniom przysłony (F2.0/F4.0)3 pozwala zmieniać głębię ostrości. Nowy przetwornik Exmor RS® o rozstawie pikseli 2,4 µm uzupełniono szybkim procesorem BIONZ X for Mobile i specjalizowanym układem o dużej skali integracji. W skład aparatu smartfona Xperia PRO-I wchodzą trzy obiektywy — wszystkie z przeciwodblaskową powłoką ZEISS® T — i czujnik iToF 3D. Nowy, 24-milimetrowy obiektyw z optyką ZEISS® Tessar zapewnia wysoką rozdzielczość, małe zniekształcenia na brzegach kadru oraz wysoki kontrast i ostrość. Użytkownik może również korzystać z obiektywów 16 mm i 50 mm. Nad szybkim i dokładnym ustawianiem ostrości czuwa czujnik iToF 3D. Aparat jest wyposażony także w 315-polowy czujnik AF z wykrywaniem fazy, pokrywający 90% kadru, technologię Real-time Eye-AF rozpoznającą oczy ludzi i zwierząt, technologię Real-time tracking, tryb zdjęć seryjnych z szybkością 20 kl./s z AF/AE i migawkę niwelującą zniekształcenia.

Sony obiecuje więc wiele, tylko czy warto wydać na ten smartfon aż 8399 zł? O tym już musicie zadecydować sami.