Znamy szczegóły flagowego Alder Lake. Ile mocy pożre Intel Core i9-12900KS i ile wyniesie jego cena?

Intel podczas targów CES 2022 zapowiedział między wierszami procesor Intel Core i9-12900KS i do tej pory milczy na jego temat. Jednak z nieoficjalnych źródeł zaczęły napływać do nas szczegóły flagowego Alder Lake, zdradzając zarówno jego cenę, jak i poziom PBP, czyli dawnego TDP (Thermal Design Power).

Intel Core i9-12900KS będzie flagowcem w rodzinie Alder Lake-S, ale to nic innego, jak jedynie wyselekcjonowane najlepsze układy Core i9-12900K (tak zwane Golden Samples)

Pewne jest, że Intel Core i9-12900KS zachowa konfiguracje 16 rdzeni (8 Performance i 8 Efficient), czyli zapewni 24 wątków. Jako specjalne selekty oryginału, będzie różnić się od wariantu -K wyłącznie zegarami oraz poziomem pobieranej energii. Względem Core i9-12900K będzie taktowany nie 5,2 GHz, a 5,5 GHz, jeśli idzie o zegar dla 1-2 rdzeni Performance.

Wedle wcześniejszych plotek podbicia doczeka się też zegar Boost dla wszystkich rdzeni P, który wzrośnie z 4,9 GHz do 5,2 GHz. Z kolei rdzenie Efficient mają pracować na taktowaniu 3,9 GHz na poziomie 1-4 rdzeni i do 3,7 GHz, kiedy do pracy zostaną zaangażowane wszystkie z nich. Pozostaną więc bez zmian względem oryginału.

Wzrost taktowania rdzeni Performance po prostu musi odbić się na wyższym poborze mocy. Chociaż na ten moment nie wiemy, ile wyniesie ten maksymalny (MTP – Maximum Turbo Power), to wedle powyższego informatora dawny poziom TDP (tutaj PBP) wyniesie 150 watów. To oznacza wzrost ze 125 watów, którymi określa się Core i9-12900K.

Dla przypomnienia, poziom PBP to średnia przy pracy procesora na bazowych taktowaniach, podczas gdy MTP oznacza ten (teoretycznie) najwyższy poziom, który dany procesor może osiągnąć bez żadnej ingerencji w ustawienia (podkręcanie), a po prostu po wybraniu odpowiedniego planu zasilania. Poziom MTP jest zależny od zasilania oraz temperatury procesora i obejmuje pobór mocy w czasie krótszym, niż sekunda, ale i tak nie oznacza w rzeczywistości tych największych peaków, które trwają poniżej 10 ms.

Zważywszy na wyższe taktowania, pewne jest, że wraz ze wzrostem PBP, Core i9-12900KS doczeka się też wyższego MTP. Idąc poziomem wersji -K, stosunek 125 do 241 watów powinien przełożyć się w przypadku -KS na ~290 watów, choć oczywiście nie jest to regułą. Jeśli z kolei idzie o cenę Core i9-12900KS, to ta powinna uplasować się na poziomie 750 dolarów, czyli ponad 3000 zł wedle wczesnych ofert na m.in. ShopBLT.