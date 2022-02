Tajemniczy okręt podwodny Chin sugeruje, że państwo samo wytycza szlaki w swojej marynarkowej ekspansji

8 lutego na materiale wideo pojawił się tajemniczy okręt podwodny Chin, którego teraz próbuje się zrozumieć i sklasyfikować, bo nie pasuje do większości typów marynarek wojennych z całego świata. Wszystko rozbija się zarówno o jego konwencjonalny napęd, jak i stosunkowo niewielkie rozmiary.

To zdecydowanie nowy typ okrętu, ale czym dokładnie jest tajemniczy okręt podwodny Chin i jaki ma sens?

W swoim dążeniu do ekspansji chińskiej marynarki wojennej, rząd Chin najwyraźniej postawił na coś całkowicie własnego, jeśli idzie o samą formę okrętu podwodnego. Ten pojawił się w świetle reflektorów za sprawą chińskich mediów społecznościowych, które zdjęły z czasem kilkunastosekundowe nagrania, ale nie dość szybko, żeby Internet zapomniał. Na ich podstawie serwis Naval News przeprowadził analizę, jak również spekulacje co do tego, czym może być ten okręt.

Miejsce to znajduje się w dole rzeki Jangcy i w pobliżu dwóch stoczni w Wuhan, które są znane z budowy okrętów podwodnych. Płynął z kolei w kierunku Szanghaju, gdzie niektóre okręty podwodne zbudowane w Wuhan są transportowane w celu wyposażenia. Same stocznie są częścią CSIC (China Shipbuilding Industry Corporation), które w przeszłości pokazywało projekty małych okrętów podwodnych. Ponoć to, co widzicie na zdjęciach, jest zbliżone do przybrzeżnego okrętu podwodnego S600.

Okręt podwodny S600 był reklamowany jako okręt o długości 50 metrów i średnicy 4,6 metra wyposażony w system AIP. Tajemniczy okręt podwodny Chin mógł go porzucić, co rozwiązywałoby kwestię jego niższej długości i pozostawiło z tradycyjną formą napędu. Jednak marynarki wojenne z całego świata nie bez powodu nie produkują tych tańszych, małych okrętów podwodnych. Cechują je niższe osiągi, zasięg i prędkość, a nawet ogólne możliwości, które jednak mogły zostać zwiększone za sprawą rozwoju akumulatorów litowo-jonowych, które mogą zasilać potężniejsze sonary i systemy bojowe.

Ten tajemniczy okręt podwodny Chin zdecydowanie nie jest jedynie „technologicznym pokazem”. Są duże szanse, że jest przeznaczony na eksport do państw przybrzeżnych, ale białe pasy wzdłuż górnej części żagla sugerują jego przeznaczenie do PLAN (chińskiej marynarki). To drugie oznacza, że Chiny obiorą zupełnie inną strategię względem konkurencji, zadowalając się okrętami z mniejszym arsenałem , czy ilością prowiantu.