Ten materiał może rosnąć jak prawdziwe kości. Pomoże w rozwoju robotów przyszłości

Naukowcy stworzyli innowacyjne mikroboty, które mogą przyczynić się do tworzenia sztucznych kości.

Naukowcy ze szwedzkiego Uniwersytetu Linköping i japońskiego Uniwersytetu w Okayama stworzyli innowacyjny materiał, który początkowo jest miękki, ale później twardnieje. Imituje to proces zachodzący podczas rozwoju kości i wykorzystuje substancje, które można znaleźć w szkielecie.

Noworodki mają w czaszce szczeliny pokryte błonami, które są zwane ciemiączkami (przednim i tylnym). To właśnie dzięki ciemiączkom, czaszka może przejść przez kanał rodny ulegając tymczasowej deformacji. Po porodzie, tkanka ciemiączek stopniowo zmienia się w twardą kość. Naukowcom udało się zainspirować tym procesem, tworząc niezwykłe materiały.

Chcemy to wykorzystać do zastosowań, w których materiały muszą mieć różne właściwości w różnych momentach. Najpierw materiał jest miękki i elastyczny, a następnie zostaje zablokowany w miejscu, gdy twardnieje. Materiał ten mógłby być stosowany np. w skomplikowanych złamaniach kości. Można by go również wykorzystać w mikrobotach wstrzykiwanych do ciała, które rozwijałyby się i tworzyłyby własne, sztywne kości.

prof. Edwin Jager z Wydziału Fizyki, Chemii i Biologii (IFM) Uniwersytetu w Linköping