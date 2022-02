Najnowszy myśliwiec amerykańskiego lotnictwa sprawdził się w boju. Czym jest F-15EX?

W sierpniu 2021 roku miała miejsce oficjalna ceremonia zaprezentowania F-15QA, znanego też pod nazwą F-15EX, którą zorganizowała odpowiadająca za niego firma Boeing. Podczas gdy F-15QA trafi na służbę katarskich sił powietrznych, F-15EX zasili szeregi tych amerykańskich. Oba myśliwce są pod wieloma względami identyczne, ale to prototyp F-15EX Eagle II, jako najnowszy myśliwiec amerykańskiego lotnictwa, sprawdził się ostatnio w boju.

Co obejmował i jak zakończył się ostatni test F-15EX?

Siły Powietrzne USA ogłosiły ten ważny kamień milowy dla F-15EX w swoim oficjalnym komunikacie prasowym. Test F-15EX objął tym razem wykorzystanie uzbrojenia po raz pierwszy, co nastąpiło całe 11 miesięcy po teście tego myśliwca w locie (nagranie poniżej). Niestety tym razem film nie został udostępniony, ale wiemy, że w ostatnim udanym teście z 25 stycznia nad Zatoką Meksykańską, jeden z dwóch prototypów Eagle II wystrzelił pocisk AIM-120D AMRAAM w kierunku drona BQM-167 w ramach Combat Archer air-to-air Weapons System Evaluation Program (WSEP).

Podczas tego testu F-15EX wykorzystał swoje czujniki pokładowe, a w tym potężny radar AN/APG-83 AESA, do uzyskania namiaru na drona-cel, określenia jego toru lotu i zainicjowania wystrzelenia pocisku. Finalnie pocisk został wystrzelony wprost na drona, ale zamiast zniszczyć go, pocisk został dezaktywowany, kiedy było wiadome, że atak okazałby się celny. Potwierdziło to sprawność systemów bojowych myśliwca F-15EX, przybliżając go do następnych testów uzbrojenia.

Ponadto ten test przybliżył Siły Powietrzne USA do zastąpienia floty starzejących się, już ponad 40-letnich F-15C/D z wykorzystaniem właśnie 144 egzemplarzy myśliwców F-15EX. Te są świetnym przykładem nowoczesnego podejścia do projektowania i produkcji arcydzieł awioniki. To, co widzimy na powyższym nagraniu, jest owocem wyłonionym pośród setek proponowanych wersji, które spędziły w locie tysiące godzin w ramach komputerowych symulacji.

Myśliwce F-15EX może i ustępują nowoczesnym projektom przez brak technologii stealth, ale są i tak kawałem nowoczesnej technologii. Zostały zaprojektowane w oparciu o tak zwaną architekturę Open Mission Systems (OMS), która pozwala na szybkie dodawanie nowych możliwości i systemów w przyszłości. Na jego pokładzie znalazło się pierwsze poważne unowocześnienie systemu walki elektronicznej serii F-15 od lat 80. w postaci systemu Eagle Passive/Active Warning and Survivability Syste (EPAWSS). To elektroniczny system bojowy zaprojektowany do automatycznego wykrywania, klasyfikowania i neutralizowania zagrożeń w powietrzu.

F-15EX posiada również zaawansowany nowy system walki elektronicznej, system kontroli lotu fly-by-wire, zaawansowany komputer pokładowy, niskoprofilowy wyświetlacz przezierny, unowocześnioną komunikację radiową i satelitarną, radar APG-82 AESA, całkowicie zmieniony kokpit z szerokimi wyświetlaczami, ale głównymi atutami F-15EX względem starszych wersji jest zdolność do przenoszenia ciężkiego uzbrojenia, a w tym rakiet powietrze-powietrze oraz broni hipersonicznej.