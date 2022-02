Czy Samsungowi opłacała się współpraca z AMD? Nowy test wydajności Exynos 2200 temu zaprzecza

Do sieci napływają nowe informacje na temat układu SoC Exynos 2200, którego Samsung opracował wraz z AMD, łącząc CPU z rdzeniami Cortex z GPU na bazie architektury RDNA2. W skrócie? Jest niestety źle, bo kolejny, nowy test wydajności Exynos 2200 wskazuje, że pozornie Samsungowi nie opłacała się współpraca z AMD.

Test wydajności Exynos 2200 z GPU RDNA2 nie jest potęgą, na jaką liczyliśmy od ponad pół roku

Wedle najnowszej recenzji S22 Ultra autorstwa Erdi Özüağ na YouTube, SoC Exynos 2200 z procesorem graficznym na bazie AMD RDNA2 nie rozkłada konkurencji na łopatki swoją wydajnością. Przez to tak jak kilka tygodni temu spekulowaliśmy, że wersje S22 Ultra z Exynosem 2200 będą rozchwytywane, a te z Snapdragonem 8 Gen 1 odsuwane na bok, to w rzeczywistości może być całkowicie odwrotnie.

Oba SoC w Samsung S22 Ultra są do siebie bardzo podobne, bo pomimo zupełnie innych firm, korzystają z układu ośmiu rdzeni CPU 1+3+4 (Cortex-X2, Cortex A710 i Cortex A510). Różnią się jednak na poletku graficznym, bo Samsung postawił na opracowany we współpracy z AMD GPU Xclipse 920, wykorzystujący architekturę RDNA2, a Qualcomm na najnowszy układ Adreno 730. Niestety nie znamy pełnej specyfikacji każdego z tych GPU, ale pewne jest, że pierwszy jest taktowany zegarem 1300 MHz, a drugi 818 MHz.

Taktowanie, to jednak nie wszystko, bo więcej rozbija się o poszczególne jednostki obliczeniowe, czyli samą architekturę, która w tym przypadku jest całkowicie odmienna. Świetnie potwierdza to test obu SoC w 3DMark Wild Life, gdzie Exynos 2200 w S22 Ultra uzyskał 6684 punktów, podczas gdy jego bliźniak ze Snapdragonem 8 Gen 1 już całe 9548 punktów, czyli o 42% więcej. To oznacza, że Exynos 2200 pod kątem grafiki jest tylko o ~6% wydajniejszy od Exynosa 2100.

W 3DMark Wild Life Extreme (benchmarku bardziej obciążającego GPU) sprawa ma się jeszcze gorzej w porównaniu Exynos 2200 vs Exynos 2100, bo wtedy różnica wynosi tylko 0,6% na rzecz nowszego SoC. To jasno wskazuje, że Samsung albo musi zadbać o aktualizacje oprogramowania, albo koniecznie zrewidować sens korzystania z technologii AMD.

Może w przyszłości ulegnie to poprawie, ale na ten moment tylko technologia ratuje GPU Xclipse 920. Dzięki architekturze RDNA2 ten GPU wspiera zarówno Variable Rate Shading (VRS), jak i Raytracing w czasie rzeczywistym. Może i w pierwszym przypadku nie będzie to rewolucja, bo VRS pojawił się już w mobilnym SoC, dzięki GPU Adreno 660 od Qualcomma, który to jest częścią Snapdragona 888, ale wsparcie drugiego jest już unikalne.