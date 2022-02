Tureckie kutry rakietowe rozwiną czarnomorską flotę do obrony cieśnin. To potencjalnie FAC-55

Rosja wywołała ogromne zamieszanie ruchami swoich wojsk, które wydają się sugerować rychłą inwazję na Ukrainę. Takie działania nie tylko zmobilizowały członków NATO do działania „tu i teraz”, ale też przyspieszyły ich programy zbrojeniowe, czego świetnym przykładem jest Litwa, czy Bułgaria, ale teraz najwyraźniej również Turcja. Dowiedzieliśmy się, że to państwo chce rozwinąć swoją czarnomorską flotę, do czego wykorzystane zostaną nowe tureckie kutry rakietowe.

Konflikt Rosja-Ukraina zmusza graniczące państwa do przyspieszenia zbrojenia. Tureckie kutry rakietowe są tego świetnym przykładem

Szef tureckiej Prezydencji Przemysłu Obronnego SSB (Savunma Sanayii Başkanlığı) poinformował o rozpoczęciu prac nad prototypem okrętu rakietowego Turkish Type Fast Attack Craft, czyli w skrócie FAC. Finalnym efektem prac będą nowoczesne kutry rakietowe, za których produkcję będzie odpowiadał koncern stoczniowy STM. Stosowna umowa została podpisana 31 sierpnia 2020 roku, czyli całe 7 lat od pierwszych planów SSB z myślą o takich okrętach.

Czytaj też: Ukraina testuje ulepszony czołg T-64. W wersji T-64BW wzór 2022 trwa derusyfikacja uzbrojenia

O FAC wiemy już całkiem sporo, ale do tej pory mamy dostęp wyłącznie do wczesnych informacji, spekulacji i cyfrowych renderów, przestawiających jedynie zarys finalnej formy kutrów. Te będą częścią programu MILGEM, czyli zostaną wprowadzone do floty tureckiej jako ten trzeci typ okrętów obok korwet typu Ada i fregat typu I. W odróżnieniu od nich będą to jednak definitywnie sprzęty do operowania na linii brzegowej.

Czytaj też: Rosja wzmacnia Czarnomorską Flotę. Czwarty ulepszony rosyjski okręt podwodny typu Kilo już na Morzu Czarnym

Na papierze nowe tureckie kutry rakietowe mają zapewnić bezpieczeństwo kraju na morzach, na których operuje, a przede wszystkim cieśnin tureckich. Będzie więc bronił zarówno rejonu Morza Czarnego, jak i Egejskiego oraz wschodniej części Śródziemnego. W takim zastosowaniu kutry będą idealne, bo nie tylko będą w stanie zagrozić pełnoprawnym okrętom bojowym, ale też pozwolą realizować szybkie i niespodziewane wypady na wroga, dzięki wysokim prędkościom i manewrowości.

Reklama

Czytaj też: Mobilna broń mikrofalowa do walki. Epirus pokazał Leonidas Pod, dopełniający naziemny system Leonidas

Kutry rakietowe FAC mają zostać wyprodukowane zgodnie z technologią stealth i sięgnąć po pociski przeciwokrętowe. Wiele mówi się o oparciu ich o projekt FAC-55 sprzed sześciu lat, który obejmował modułową konstrukcję, zapewniającą wysoki poziom uniwersalności. Jeśli rzeczywiście to na nie postawi turecka marynarka, obecne 19 kutrów rakietowych na służbie wesprą 63-metrowe nowoczesne kutry o wyporności około 535 ton, napędzie w konfiguracji COGAG i prędkości ponad 100 km/h