Znamy wydajność Radeon RX 6800S. Nad wyborem laptopa warto zastanowić się dwa razy

Podczas targów CES 2022 AMD zapowiedziało kilka nowych kart graficznych, wśród których znalazły się trzy szczególne warianty -S. Dziś poznaliśmy szczegóły tego, jak wiele AMD musiało poświęcić, aby stworzyć te specjalne, mniej energożerne, cieńsze, a tym samym mniej wydajne karty z myślą o laptopach.

Niższa wydajność Radeon RX 6800S względem RX 6800M była pewna. Warto jednak wiedzieć, że różnica nie jest mała

Seria Radeon RX 6000S jest przeznaczona przede wszystkim do cienkich i zoptymalizowanych pod kątem użycia energii laptopach. Z kolei tradycyjna dla rynku mobilnego rodzina RX 6000M, to już typowe karty mobilne przeznaczone do standardowych, gamingowych laptopów. Niestety AMD postanowiło skomplikować nam życie i tak też Radeon RX 6800S wcale nie jest tym samym, co RX 6800M, bo cechuje go nie tylko niższy pobór mocy.

Przechodząc od razu do szczegółów, AMD Radeon RX 6800S posiada 32 jednostki obliczeniowe (CU), czyli 2048 procesorów strumieniowych (SM), a jego taktowanie Game sięga 1975 MHz. Ma też do zaoferowania 8 GB pamięci GDDR6 o przepustowości 256 GB/s, podczas gdy standardowy Radeon RX 6800M ma już 12 GB GDDR6 o przepustowości 384 GB/s. Gdyby tego było mało, posiada też potężniejszy rdzeń, bo z 40 CU, 2560 SM, który jest też taktowany wyższym zegarem (2300 MHz).

Dalsze różnice między tymi modelami sprowadzają się do poboru mocy, który wynosi kolejno do 100 i ponad 145 watów. W związku z tym „na papierze” Radeon RX 6800M zapewnia 11,78 TFLOPs szczytowej wydajności FP32, a Radeon RX 6800S już tylko 9,22 TFLOPs. Jak jednak ma się to do testów w benchmarku?

Odpowiedź na to pytanie zapewnia nam najnowszy wyciek z bazy danych Geekbench 5 OpenCL. W nim mniej energożerna karta graficzna zdobyła 82734 punktów, a jeśli weźmiemy średnią uzyskaną przez RX 6800M, dostaniemy około 93370 punktów, co przekłada się na różnicę ~11% w ogólnej wydajności. Nie jest to oczywiście zaskoczeniem, bo patrząc na specyfikację można było się tego spodziewać (niższa wydajność za cenę niższego poboru energii), ale przez to, jak AMD skomplikowało ofertę, warto znać szczegóły wydajności wariantów -S i -M.

Sam w sobie RX 6800S ze względu na swoją specyfikację plasuje się poniżej RX 6650M XT, ale w tym teście pokazał się z dobrej strony, bo jest szybszy od RX 6700M. Niestety AMD nie poszło w tę samą stronę, co NVIDIA ze swoimi modelami Max-Q, które posiadają taką samą specyfikację procesora graficznego, a główne różnice leżą jedynie w zegarach i TGP.