Xiaomi 12 Mini to kompaktowy model ze specyfikacją flagowca, nad którym podobno trwają prace

Wygląda na to, że Xiaomi szykuje niespodziankę dla wszystkich, którym nie w smak są coraz to większe ekrany w smartfonach i szukają czegoś mniejszego, ale z topową specyfikacją. Przecieki wskazują, że takim modelem ma być Xiaomi 12 Mini.

Jeśli szukając nowego smartfona rozglądamy się za modelem z ekranem poniżej 6 cali, wybór mamy naprawdę ubogi, a o flagowej specyfikacji musimy zapomnieć. Producenci uważają bowiem, że duży ekran jest tym, czego wszyscy potrzebują. Wyjątkiem na tym polu jest iPhone SE. Galaxy S22 również będzie dość niewielkim modelem, bo zostanie wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala.

Wygląda jednak na to, że Xiaomi 12 Mini będzie tym smartfonem, który oprócz małego ekranu pochwali się topową specyfikacją. O ile w ogóle powstanie

A przynajmniej na to wskazują najnowsze plotki i pierwszy render, który powstał na ich podstawie. Sama wiadomość o powstawaniu takiego modela jest dla nas nie lada zaskoczeniem, bo do tej pory Xiaomi nie przejawiało zainteresowania takim urządzeniem. Jeśli doniesienia są prawdziwe, to firma chce to zmienić wprowadzając na rynek niewielki smartfon będący w zasadzie kompaktową wersją Xiaomi 12, który zadebiutował w grudniu 2022 roku.

Byłoby to więc urządzenie z wyświetlaczem mniejszym niż 6 cali i napędzane przez SoC Snapdragon 8 Gen 1, co na papierze może brzmieć wspaniale, ale w rzeczywistości może sprawiać sporo problemów. W tak niewielkiej obudowie procesor narażony byłby na przegrzanie. Sam render nie zdradza nam wiele, bo pokazuje tył smartfona nazwanego właśnie Xiaomi 12 Mini. Widzimy na nim trzy kamery, dwie mniejsze i jedną większą na dole.

Oczywiście nie ma pewności, czy taki model w ogóle powstaje. Plotki i render to jedno, a rzeczywistość drugie. Warto też wspomnieć, że w ubiegłym roku też mówiło się o mniejszym Xiaomi 12, który faktycznie trafił na rynek jako Xiaomi 12X z wyświetlaczem o przekątnej 6,28 cala. Zresztą, w tej serii także model podstawowy również ma taką samą przekątną ekranu. Są to więc dość kompaktowe urządzenia. Na razie więc warto podejść do tej informacji sceptycznie i poczekać na kolejne wieści na ten temat. Jeśli Xiaomi faktycznie pracuje nad takim smartfonem, powinniśmy wkrótce poznać więcej szczegółów.