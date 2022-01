Oppo pozazdrościło Samsungowi i też szykuje składany smartfon z klapką?

W grudniu ubiegłego roku firma Oppo zaprezentowała swój pierwszy składany smartfon – Oppo Find N. Teraz przecieki wskazują, że na tym nie poprzestaje i już szykuje odpowiedź na Galaxy Z Flip, czyli model z klapką.

Rynek składanych smartfonów bardzo się powiększył w ostatnim czasie. Swoje modele zaprezentował także Oppo, wprowadzając w grudniu model Oppo Find N o konstrukcji Galaxy Z Fold. Huawei natomiast wprowadził do sprzedaży P50 Pocket (dostępny także i w Polsce), czyli model z klapką. Z doniesień wiemy, że w tę stronę ma zamiar pójść także Xiaomi, ale nie tylko. Bo plotki wskazują, że także Oppo jest zainteresowane smartfonem o konstrukcji typu clamshell.

Czytaj też: Huawei P50 Pro i P50 Pocket wkraczają do Polski. Ile trzeba za nie zapłacić?

Leakster Mukul Sharma (via 91mobiles) donosi o nowych planach Oppo na smartfon z klapką

Składne smartfony robią się coraz popularniejsze, a im więcej ich przybywa na rynku, tym zainteresowanie nimi rośnie. Na razie jeszcze modele te nie tanieją jakoś bardzo, na to jest zbyt wcześnie, ale producenci już zapowiadają, że ich kolejne urządzenia będą kosztowały mniej. Trudno się temu dziwić, bo jeśli większość będzie oferowała podobną specyfikację i funkcje, to cena będzie odgrywała największą rolę. Wedle przecieku, Oppo tworząc swój składany smartfon z klapką chce właśnie zapewnić nam kolejny model w atrakcyjniejszej niż u konkurencji cenie. Ma on być tańszy od Galaxy Z Flip3, a co za tym idzie także od Huawei P50 Pocket, który w Polsce wyceniono na 6499 zł.

Na razie o samym urządzeniu wiemy niewiele, ale podobno Oppo wprowadzi go na rynek jeszcze w trzecim kwartale tego roku. Możemy być pewni, że składany smartfon z klapką wejdzie w skład serii Oppo Find.

Reklama

Czytaj też: Test Oppo Find N – Samsung ma kogo naśladować czy Galaxy Z Fold3 może spać spokojnie?

Warto też wspomnieć, że to nie jedyny „składak” nad którym producent pracuje. Już mówi się o następcy Find N, który może zadebiutować jeszcze w tym lub na początku przyszłego roku. Niestety i w tym przypadku przecieki nie zdradzają nam niczego więcej, ale możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie informacji na temat obu składanych modeli będzie tylko przybywać.