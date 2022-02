Xiaomi testuje technologię szybkiego ładowania 150W dla smartfonów nowej generacji

Producenci smartfonów prześcigają się w oferowaniu nam coraz to szybszego ładowania w swoich smartfonach. Xiaomi nie jest wyjątkiem. Firma szykuje się właśnie do wprowadzenia na rynek serii Redmi K50, w której zaimplementuje szybkie ładowanie z mocą 120 W, a wedle przecieków, już pracuje nad czymś szybszym.

Xiaomi już w ubiegłym roku zaprezentowało nam technologię HyperCharge, umożliwiającą ładowanie przewodowe z mocą 200 W. Jednak prezentacja to jedno, a wdrożenie technologii do masowej produkcji – drugie. Zanim firma zdecyduje się na wypuszczenie smartfonów obsługujących tak ekstremalnie szybkie ładowanie minie jeszcze trochę czasu. W tym czasie Xiaomi opracowuje inne technologie, które powoli przybliżą nas do HyperCharge.

Przecieki wspominają, że Xiaomi testuje szybkie ładowanie 150W

Już niedługo w Chinach zadebiutuje seria Redmi K50, w skład której wejdzie m.in. model Redmi K50 Gaming Edition obsługujące szybkie ładowanie z mocą 120W. Będą to pierwsze smartfony w ofercie producenta, które wyposażono w tę technologię. Wedle informacji, K50 Gaming Edition może być naładowany do pełna w zaledwie 17 minut, co jest naprawdę imponującym wynikiem, choć wygląda na to, że dla Xiaomi to nadal za mało.

Znany leakster Digital Chat Station poinformował, że firma pracuje nad technologią jeszcze szybszego ładowania. Nadal nie będzie to HyperCharge, ale to kolejny krok w tym kierunku. Szybkie ładowanie z mocą 150W ma już być prawie gotowe do wdrożenia do masowej produkcji, a technologia finalnie trafi do flagowych smartfonów nowej generacji, takich jak przyszłe modele z serii Xiaomi MIX. Niestety leakster nie zdradza nam na ten temat nic więcej, więc pozostaje nam czekać na kolejne informacje.

Wydaje się jednak bardzo prawdopodobne, że ta nowa technologia znajdzie swoje miejsce właśnie w serii MIX. Xiaomi od początku umieszczało w tych smartfonach różne nowe, często eksperymentalne, technologie, dlatego możliwe jest, że to właśnie MIX 5 będzie pierwszym urządzeniem na rynku obsługującym szybkie ładowanie z mocą 150W.