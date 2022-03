Alkohol skurczy nam mózg. Nawet, jeżeli pijemy go okazjonalnie

Picie alkoholu nieodwracalnie wpływa na kondycję mózgu. Najnowsze badania wskazują, że niszczy on istotę szarą i istotę białą, nawet w małych ilościach. Wystarczy jeden drink dziennie, by znacznie skrócić żywotność mózgu.

Do tej pory panowało przekonanie, że alkohol spożywany okazjonalnie i w niedużych dawkach, nie jest szkodliwy. Nowe badania przeprowadzone przez uczonych z Uniwersytetu Pensylwanii, opublikowane w Nature Communications, sugerują, że jest inaczej. Alkohol jest szkodliwy dla mózgu, nieważne czy w dużych, czy małych ilościach.

Analiza danych pozyskanych od ponad 36 000 osób wykazała, że spożywanie alkoholu w ilościach od lekkich do umiarkowanych, wiąże się ze zmniejszeniem całkowitej objętości mózgu. Im więcej alkoholu spożywano, tym związek był silniejszy. Jeżeli u 50-latka średnia ilość wypijanego alkoholu wzrasta z jednej jednostki (ok. 0,5 piwa) do dwóch jednostek (kufel piwa lub kieliszek wina) dziennie, w mózgu dochodzi do nieodwracalnych zmian przypominających starzenie się o dwa lata. Z kolei picie trzech jednostek alkoholu w tym samym wieku było równoznaczne ze starzeniem się mózgu o 3,5 roku. To doprawdy przerażające.

Fakt, że dysponujemy tak dużą próbką, pozwala nam znaleźć subtelne wzorce, nawet pomiędzy piciem odpowiednika pół piwa i jednego piwa dziennie. Gideon Nave, autor badania i członek wydziału w Penn’s Wharton School

Wyniki uzyskane przez naukowców są sprzeczne z wytycznymi dotyczącymi „bezpiecznych” limitów spożycia alkoholów. Uczeni przekonują, że takowe nie istnieją, bo każda ilość alkoholu odbija się negatywnie na kondycji mózgu – także ta niewielka. Naukowcy potwierdzili to analizując skany pochodzące z badania MRI ochotników, które jednoznacznie wykazały zmniejszenie objętości istoty szarej i istoty białej mózgu w kilku różnych regionach.