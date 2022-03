Android 13 zapewni większą kontrolę nad latarką

Możliwość regulacji jasności latarki w smartfonie jest czymś zupełnie normalnym dla posiadaczy urządzeń z iOS. Okazuje się, że wraz z premierą systemu Android 13, Google wprowadzi taką innowację. Teraz poznaliśmy na ten temat więcej szczegółów.

Android 13 z funkcją, którą posiadacze iPhone’ów mają od lat

Choć Android 12 nadal nie trafił do wszystkich uprawnionych do aktualizacji urządzeń, my już śledzimy doniesienia na temat kolejnej wersji systemu Google. Od jakiegoś czasu dochodzą nas słuchy o planowanych nowościach, jakie ma przynieść Android 13. Jedną z nich jest rozbudowana kontrola nad latarką. Posiadacze urządzeń z iOS doskonale znają tę funkcjonalność, bo Apple umożliwia im dostosowanie jasności lampy LED do ich potrzeb, w zależności jak silne światło jest im potrzebne w danej chwili. Tutaj warto wspomnieć, że o ile Android takiej funkcjonalności do tej pory nie oferował, to producenci smartfonów mogli je wdrażać niezależnie od Google, jak to zrobił np. Samsung w niektórych swoich urządzeniach.

Czytaj też: Kolejne przecieki ujawniają nam coraz więcej informacji o Motoroli moto g22

Wedle informacji, taka możliwość zawita właśnie wraz z Androidem 13. Do tej pory dioda LED w smartfonach miała jedynie dwa stany – włączony lub wyłączony. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić do tej maksymalnej jasności, co nie oznacza, że czasem przydałaby się nad nią kontrola. W kodzie źródłowym systemu odkryto funkcję pozwalającą na wybranie poziomu jasności diody. Odpowiadać mają za to dwa nowe interfejsy API – getTorchStrengthLevel i turnOnTorchWithStrengthLevel.

Zadaniem pierwszego jest zwiększanie jasności lampy LED, zaś drugiego – ustawianie stopnia jasności od poziomu pierwszego, aż do maksymalnego oferowanego przez sprzęt. Jeśli jednak urządzenie obsługuje tylko pierwszy poziom jasności, regulacja będzie niemożliwa. W przypadku tych z jasnością na poziomie np. „10” pojawi się dziesięć stopni jasności latarki.

Serwis 9to5goole udostępnił materiał wideo, pokazujący działanie tej funkcji na smartfonie Pixel 6.

Czytaj też: MediaTek oficjalnie ogłasza nowe chipsety. Oto Dimensity 8000 i Dimensity 8100

Warto jednak wiedzieć, że o ile Android 13 wspierać będzie tę funkcję, to nie oznacza, że każdy będzie mógł z niej skorzystać. Nawet jeśli smartfon otrzyma aktualizację do nowego systemu Google, musi mieć jeszcze zaktualizowany moduł kamery, bo tego właśnie wymaga nowe API.