MediaTek oficjalnie ogłasza nowe chipsety. Oto Dimensity 8000 i Dimensity 8100

Zgodnie z zapowiedzią, MediaTek ogłosił wczoraj dwa nowe układy, które mają być bezpośrednią konkurencją dla SoC Snapdragon 888 i Snapdragon 870 od firmy Qualcomm. Przyjrzyjmy się więc bliżej, co co zaoferowania mają Dimensity 8000 i Dimensity 8100.

Najnowsze układy od tajwańskiego producenta przeznaczone są dla flagowców z nieco niższej półki, a także dla modeli ze średniej półki cenowej. Dlatego nie powinno dziwić, że ich bezpośrednią konkurencją są właśnie flagowe procesory Qualcomm z poprzedniej generacji, bo przecież to one będą teraz często występować właśnie w mocniejszych średniakach.

Premiera MediaTek Dimensity 8000 i Dimensity 8100

Choć to Dimensity 9000 jest najnowszym flagowym układem w portfolio producenta, to te dwa nowe chipsety, wedle słów MediaTek, mają wzbudzić większe zainteresowanie na rynku. Oba są do siebie bardzo podobne, wykonane w 5 nm procesie technologicznym i zbudowane są z czterech rdzeni Cortex A55 taktowanych zegarem 2.0 GHz oraz czterech mocniejszych rdzeni Cortex A78. W przypadku tych ostatnich widać już różnicę w taktowaniu, bo w Dimensity 8100 jest ono na poziomie 2,85 GHz, a Dimensity 8000 – 2,75 GHz. W obu znalazł się też procesor graficzny Mali-G610 MC6 z technologią MediaTek HyperEngine 5.0 dla gier i APU 580 5. generacji oraz obsługę pamięci LPDDR5.

Dimensity 8100 obsłuży obraz w rozdzielczości WQHD przy 120 Hz, zaś maksimum możliwości Dimensity 8000 to FHD+ przy 168 Hz. Oba mają również dekodery wideo 4K AV1 i obsługują HDR10+ Adaptive (dostosowujący zawartość HDR10+ do warunków oświetlenia otoczenia). Oba chipsety są dostarczane z modemami 5G (3GPP Release 16) z przepustowością do 200 MHz. Lokalnie obsługują Wi-Fi 6E (2×2), Bluetooth 5.3 i Bluetooth LE Audio z Dual-Link True Wireless Stereo Audio.

Które smartfony sięgną po nowe układy MediaTek?

Producenci smartfonów już zaczęli ogłaszać swoje plany dotyczące Dimensity 8000 i Dimensity 8100. Wiemy więc, które modele będą wyposażone w te chipsety. Redmi ogłosiło, że przynajmniej jeden z modeli z serii Redmi K50 będzie miał układ Dimensity 8000 lub 8100.

Również OnePlus i OPPO mają plan wykorzystania nowych układów MediaTek w swoich urządzeniach. W przypadku OPPO będzie to seria K10. realme również oficjalnie ogłosiło, że Dimensity 8100 będzie napędzał ich nadchodzący smartfon ze średniej półki, czyli realme GT Neo3.