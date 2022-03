realme GT Neo3 zdradza swoją specyfikację. Przyniesie nie tylko bardzo szybkie ładowanie

Premiera realme GT Neo3 powinna odbyć się w najbliższych miesiącach, nic więc dziwnego, że doniesień na jego temat przybywa. Producent zdradził niedawno, że smartfon zostanie wyposażony w naprawdę ekspresowe ładowanie, ale to nie wszystko, co będzie miał do zaoferowania.

Producent potwierdził ładowanie 150 W na pokładzie realme GT Neo3

28 lutego, podczas premiery nowych smartfonów, realme zapowiedziało też swoją najnowszą technologię szybkiego ładowania UltraDart o mocy 100-200 W. Na razie jeszcze na rynek nie trafi urządzenie, które wykorzysta jego pełną moc, ale GT Neo3 będzie pierwszym modelem, który naładujemy z mocą 150W. Jest to i tak naprawdę zawrotna prędkość, która umożliwi naładowania smartfona od zera do 50% w zaledwie 5 minut. Bateria, jaka znajdzie się na pokładzie, nie będzie może imponować rozmiarem, bo wedle przecieków jej pojemność ma wynieść 4500 mAh. Przy tej prędkości nie powinno to jednak przeszkadzać.

Najnowsze doniesienia zdradzają nam jeszcze więcej na temat realme GT Neo3, który ma być wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości FHD+. Ten panel będzie obsługiwał 10-bitową głębię kolorów, HDR10+ i częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Z tyłu ma znaleźć się potrójny system aparatów składający się jednostki głównej 50 Mpix (Sony IMX766 z OIS), obiektywu ultraszerokokątnego 8 Mpix i obiektywu telemakro 2 Mpix. Aparat do selfie ma mieć natomiast rozdzielczość 16 Mpix.

Kolejna informacja pochodzi już z oficjalnego źródła, bo realme samo zapowiedziało, ze GT Neo3 napędzany będzie przez procesor MediaTek Dimensity 8100. Będzie tym samym jednym z pierwszych modeli korzystającym z tego układu. Chipset ma być wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci wbudowanej.