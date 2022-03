TCL Ultra Flex zaprezentowany. Ten prototypowy smartfon złożymy do wewnątrz i na zewnątrz

Rynek składanych smartfonów sukcesywnie się powiększa. Kolejni producenci wypuszczają na rynek swoje urządzenia i choć TCL jeszcze do nich nie dołączyło, to przynajmniej pokazało prototyp swojego składanego smartfona TCL Ultra Flex.

TCL prezentuje składany telefon TCL Ultra Flex, który wygina się do wewnątrz i na zewnątrz

Podczas targów Mobile World Congress (MWC) 2022 w Barcelonie producenci smartfonów pokazali sporo – od nowych urządzeń po technologie, które dopiero w przyszłości trafią na masowy rynek. Jednym z nich było właśnie TCL, które przedstawiło swój podwójnie składany smartfon o nazwie TCL Ultra Flex. Czym wyróżnia się na tle konkurencji?

Jego główną cechą jest 360-stopniowy zawias, co oznacza, że możemy złożyć go ekranem do wewnątrz, albo do zewnątrz, w zależności od naszych potrzeb. Działa to podobnie do niektórych laptopów 2 w 1 dostępnych na rynku. Samo urządzenie wyposażono w 8-calowy panel AMOLED o rozdzielczości 2480 x 1860px z obsługą rysika. Jak twierdzi producent, prototypowy smartfon łączy w sobie zalety dwóch typów składanych urządzeń – tych składanych do wewnątrz (jak np. Galaxy Z Fold3) i do zewnątrz (Huawei Mate X). Jakie dokładnie są to korzyści w tym drugim przypadku? Tego TCL nie precyzuje.

Sama koncepcja prezentuje się interesująco i faktycznie może mieć wiele zastosowań, jednak ważniejszą kwestią pozostaje trwałość Ultra Flex. Ta, wedle niektórych ekspertów, może pozostawiać bardzo wiele do życzenia. W końcu mechanizm takiego zawiasu przy każdym zamknięciu na zewnątrz będzie generował duże naprężenie fragmentu ekranu na zginanej części. A to może doprowadzić do jego uszkodzenia. Warto jednak pamiętać, że TCL Ultra Flex pokazany podczas MWC jest jedynie prototypem mającym na celu prezentację technologii. Nie jest więc finalnym produktem i jeśli takowy ostatecznie trafi na rynek, z pewnością zostanie stosownie ulepszony.