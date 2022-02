Europejska premiera realme GT2 i GT2 Pro. Znamy ich ceny i dostępność

Doczekaliśmy się. realme GT2 i GT2 Pro wreszcie zadebiutowały w Europie podczas targów MWC 2022 w Barcelonie. Podczas prezentacji ujawniono też ceny obu urządzeń a także ich dostępność.

realme wprowadziło do swojej oferty kolejna dwa smartfony. Oto realme GT2 i GT2 Pro

Zgodnie z zapowiedziami, podczas targów MWC 2022 w Barcelonie, na europejskim rynku zadebiutowały dwa nowe smartfony realme. Na rozpoczęcie ich sprzedaży nie będziemy musieli czekać zbyt długo.

Od 15 marca, smartfon realme GT 2 (8/128), w trzech wersjach kolorystycznych, będzie dostępny w sklepie realme.pl, na realmeshop.pl oraz u operatorów sieci Play, Plus oraz T-Mobile. Smartfon w wersji 12/256 kupimy natomiast w sklepach Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD oraz u operatorów sieci T-Mobile.

Czytaj też: OPPO Reno7 Z bliża się do premiery. Smartfon pojawia się w kolejnych przeciekach

Od 8 marca, realme GT 2 Pro (8/128), w trzech wersjach kolorystycznych, będzie dostępny wyłącznie w sklepie realme.pl oraz na realmeshop.pl. Smartfon w wersji 12/256 będzie dostępny w sklepach Komputronik, Media Expert, Morele, NEONET, x-kom, RTV Euro AGD, Sferis, a także u operatorów sieci Play, Plus i T-Mobile.

Ceny, w zależności od wariantu pamięci, prezentują się następująco:

realme GT2 – 8/128 GB – 2499 złotych; 12/256 GB – 2799 złotych,

realme GT2 Pro – 8/128 GB – 3499 złotych; 12/256 GB – 3799 złotych.

Specyfikacja realme GT2 i GT2 Pro

Jak sami widzicie, cena realme GT2 Pro wcale do najniższych nie należy, co więcej, jest to najdroższy smartfon producenta, jaki do tej pory trafił na nasz rynek. Czy warto będzie go kupić? Wydaje się, że specyfikacja mówi sama za siebie, bo mamy tu już urządzenie z naprawdę wysokiej półki.

Smartfon napędzany jest przez najnowszy procesor Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 1 wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR5 i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1. realme GT2 Pro wyposażono w wysokiej klasy, 6,7-calowy wyświetlacz LTPO2 AMOLED o rozdzielczości QHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Dzięki 10-bitowej głębi kolorów wyświetlacz Super Reality charakteryzuje się wysokim odzwierciedleniem barw. Pozwala uzyskać aż 1024 odcieni czerwieni, zieleni i niebieskiego, co łącznie zapewnia 1,07 miliarda kolorów.

Czytaj też: Seria OPPO Find X5 to nie tylko flagowce. Co oferuje model Lite?

Aparat do selfie ma 32 Mpix, ale to konfiguracja z tyłu ma do zaoferowania najwięcej w kwestii mobilnej fotografii. Znajdziemy tam jednostkę główną o rozdzielczości 50 Mpix z IOS i przysłoną f/1.8, obok której znalazł się obiektyw ultraszerokokątny 50 Mpix z naprawdę szerokim kątem widzenia, bo ten wynosi aż 150 stopni. Trzecim obiektywem jest 3-megapikselowy „mikropskop” z autofokusem, pozwalający na 40-krotne przybliżenie.

Jeśli zaś chodzi o realme GT2 to jest to smartfon, który z całą pewnością można nazwać superśredniakiem. Jego sercem jest procesor Snapdragon 888 z taką samą konfiguracją pamięci, jak w modelu Pro. Różnicę widać już w konfiguracji aparatów, bo kamerka do selfie ma 16 Mpix, a z tyłu umieszczono aparat główny 50 Mpix (IOS, f/1.8), ale już w towarzystwie obiektywu ultraszerokokątnego 8 Mpix z kątem widzenia 119 stopni, a także obiektyw marko 2 Mpix. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,62 ma rozdzielczość Full HD+ i oferuje częstotliwość odświeżania 120 Hz.

Oba smartfony wyposażono w baterię 500 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 65 W. W obu znajdziemy NFC, głośniki stereo i czytnik linii papilarnych umieszczony pod ekranem. realme GT2 i GT2 Pro działają pod kontrolą Androida 12 z nakładką realme UI 3.1. Tutaj warto wspomnieć, że producent przy okazji europejskiej premiery ogłosił, że zapewni tym modelom trzy aktualizacje Androida, a także cztery lata aktualizacji zabezpieczeń.