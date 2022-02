OPPO Reno7 Z bliża się do premiery. Smartfon pojawia się w kolejnych przeciekach

Choć pierwsze smartfony z serii Reno7 zadebiutowały już w listopadzie ubiegłego roku, to producent pracuje nad kolejnym modelem z tej rodziny. O OPPO Reno7 Z słyszymy już od jakiegoś czasu, a fakt, że pojawia się coraz więcej przecieków na jego temat świadczy o zbliżającej się premierze.

Seria OPPO Reno7 dopiero na początku lutego zawitała poza Chiny, a dokładniej do Indii. Nadal jednak nie wiadomo, kiedy urządzenia zawitają do Europy. Tymczasem na horyzoncie pojawia się kolejny model z serii.

Przecieki bowiem wskazują, że już niedługo OPPO zaprezentuje Reno7 Z. Co o nim wiemy?

O smartfonie słyszymy już od jakiegoś czasu i jego specyfikacja powoli przestaje być tajemnicą. Tak samo jak wygląd, który został ujawniony nie tylko na licznych renderach, ale też na najnowszych zdjęciach pochodzących z NCC, czyli tajwańskiego urzędu certyfikacyjnego. Te potwierdzają nam podwójny system aparatów, ich wygląd nie przypomina innych modeli z serii Reno7. Aparat do selfie umieszczono natomiast w lewym górnym rogu ekranu, w okrągłym otworze.

Przeciek z NCC potwierdza, że OPPO Reno7 Z będzie obsługiwał sieć 5G, na pokładzie znajdą się też dwa gniazda na kartę SIM i wejście słuchawkowe 3,5 mm. Testowana wersja smartfona wyposażona została w 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, ale niewykluczone, że na rynek trafią też inne warianty. Wiemy również, że bateria będzie miała pojemność 4500 mAh i obsłuży szybkie ładowanie z mocą 33 W (ładowarka znajdzie się w zestawie).

Render OPPO Reno7 Z / Źródło: @TheLeaks3

Niedawne pojawienie się Reno7 Z w bazie Geekbench dostarczyło nam informacji na temat chipsetu, który napędzi to urządzenie. Będzie to zintegrowany z modemem 5G procesor Qualcomm Snapdragon 480+, co jasno wskazuje, że nowy smartfon OPPO będzie budżetowym modelem, działającym na dodatek pod kontrolą Androida 11. Stosowna aktualizacja zapewne pojawi się w niedługim czasie, ale to i tak rozczarowuje, biorąc pod uwagę, że od pół roku Android 12 jest już dostępny na rynku.

Render OPPO Reno7 Z / Źródło: @TheLeaks3

Specyfikacja aparatów nie jest nam jeszcze znana, podobnie jak dokładniejsze informacje dotyczące ekranu. Wiadomo jedynie, że będzie to panel AMOLED z funkcją odświeżania obrazu 90 Hz.