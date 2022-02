Smartwatch OPPO Watch Free w końcu dotarł do Europy

Kilka miesięcy po chińskiej premierze, OPPO Watch Free został zapowiedziany także w Europie. Przy okazji poznaliśmy też jego cenę i trzeba przyznać, że ta, w połączeniu z możliwościami urządzenia, może skusić wielu.

OPPO Watch Free wkracza na europejski rynek

Nowy smartwatch producenta został zaprezentowany w Chinach końcem września 2021 roku, czyli już pięć miesięcy temu. Najwyższy więc czas na to, by pojawił się też na innych rynkach, zwłaszcza w Europie. Na razie Watch Free został oficjalnie zapowiedziany, a OPPO zdradziło, że sprzedaż w Wielkiej Brytanii ruszy 24 marca. Co do innych krajów jeszcze nie mamy potwierdzenia, ale można się spodziewać, że w najbliższym czasie firma zdradzi więcej szczegółów na temat dostępności.

Oprócz informacji o europejskiej premierze, podano również ceny OPPO Watch Free. W Wielkiej Brytanii za ten smartwatch trzeba będzie zapłacić 89 funtów, zaś w Europie – 99 euro, czyli w przeliczeniu jakieś 460 zł. Polska cena prawdopodobnie może wynieść 499 zł.

OPPO wyposażyło Watch Free w prostokątny, 1,64-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 280×456 pikseli (326 ppi) i gamie kolorów DCI-P3/ By uchronić smartwatch przed zarysowaniem, ekran pokryty został szkłem 2.5D. W oczy rzuca się fakt, że nie znajdziemy tutaj na obudowie żadnych fizycznych przycisków, więc sterowanie odbywa się tylko z poziomu dotykowego wyświetlacza. Ramkę wykonano z poliwęglanu, zaś spód z nylonowego tworzywa sztucznego. Do zegarka dołączono silikonowe paski ze skórzaną fakturą, które według producenta są oddychające i wygodne do noszenia nawet podczas snu.

Do dyspozycji użytkownika jest przeszło 100 trybów sportowych, przy czym kilka z nich, np. bieganie, wykrywanych jest automatycznie. Nie zabrakło też funkcji związanych z monitorowaniem naszego organizmu. Urządzenie wyposażono w czujnik SpO2 do monitorowania tlenu we krwi, opcję monitorowania pracy serca ostrzegającą o zbyt wysokim lub zbyt niskim tętnie, możliwość śledzenia snu czy wykrywanie chrapania. Z poziomu zegarka można też sterować odtwarzaniem muzyki, powiadomieniami o wiadomościach czy połączeniach.

Bateria o pojemności 230 mAh ma, wedle producenta, wystarczyć nawet na 14 dni użytkowania. Dzięki szybkiemu ładowaniu już 5 minut ma zapewnić całodzienne działanie OPPO Watch Free. Smartwatch łączy się przez Bluetooth 5.0 i jest kompatybilny z urządzeniami z systemem Android 6.0 i nowszym oraz urządzeniami z systemem iOS 10.0 i nowszym. Watch Free ma wymiary 46×29,7×10,6 mm i waży 20,9 gramów, zaś z silikonowym paskiem waga wzrasta do 32,9 gramów. Dostępny jest w kolorze kremowo-złotym i czarnym.