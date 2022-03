Smartfony Xiaomi 12 wejdą na globalny rynek jeszcze w tym miesiącu?

Pod koniec grudnia 2021 roku Xiaomi wprowadziło w Chinach serię Xiaomi 12. Od tamtej pory cały czas czekamy na ich globalną premierę, ale producent jakoś nie kwapi się, by podać jej datę. Robi to natomiast najnowszy przeciek.

Pod koniec ubiegłego roku Xiaomi zaprezentowało swoja nową flagową serię Xiaomi 12, w skład której wszedł, oprócz modelu podstawowego, także wariant Pro. Oba smartfony wyposażono w najnowszy procesor Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 1, choć ich pozostała specyfikacja nieco się od siebie różni.

Xiaomi 12

Xiaomi 12 jest dość kompaktowym urządzeniem z 6,28-calowym panele AMOLED obsługującym rozdzielczość FHD+ i odświeżanie do 120 Hz. Chipset wspierany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM oraz 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Smartfon wyposażono w aparat główny Sony IMX 766 o rozdzielczości 50 Mpix. Jest to czujnik wielkości 1/1,56” z pikselami 1,0 µm i OIS. Obok niego znalazł się obiektyw ultraszerokokątny 13 Mpix i telemakro 50 mm 5 Mpix. Kamerka z przodu oferuje 32 Mpix rozdzielczości.Bateria w modelu podstawowym ma 4500 mAh pojemności i obsługuje szybkie ładowanie przewodowe z mocą 67 W.

Xiaomi 12 Pro

Wariant Pro przynosi nam już wyświetlacz AMOLED typu E5 o przekątnej 6,73 cala, rozdzielczości QHD+ z adaptacyjnym odświeżaniem od 1 do 120 Hz (LTPO 2.0). Z tyłu znajdziemy potrójną konfigurację aparatów o rozdzielczości 50 Mpix każdy. Pierwszy z matrycą Sony IMX707 ma rozmiar 1/1,28″ i piksele wielkości 2,44 µm (po pixel binningu), przysłonę f/1.9 i ogniskową 24 mm. Drugi ma ogniskową 48 mm do portretów i przysłonę f/1.9. Natomiast ostatni to już obiektyw ultraszerokokątny (kąt widzenia 115 stopni) z przysłoną f/2.2. Xuiaomi 12 Pro również dostępny będzie z 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej. Bateria jest tylko nieco większa niż w modelu podstawowym, bo ma pojemność 4600 mAh, obsługuje jednak szybkie ładowanie z mocą 120 W.

Trzecim modelem, który także ma doczekać się globalnej premiery, jest Xiaomi 12X, który można nazwać mniej wydajną wersją Xiaomi 12. Jeśli chodzi o specyfikację, a także konfigurację pamięci, jest ona taka sama jak w modelu podstawowym, a jedyna różnica sprowadza się do procesora. Zamiast Snapdragona 8 Gen 1 znalazł się w nim Snapdragon 870.

Kiedy możemy spodziewać się światowej premiery Xiaomi 12?

Wedle dotychczasowych informacji, Xiaomi zamierza wprowadzić na światowy rynek wszystkie trzy modele. Jeśli na bieżąco śledzicie doniesienia na temat tej serii, zapewne tak jak i my, zastanawiacie się, gdzie podział się model Ultra? Ten nadal nie doczekał się swojej premiery nawet w Chinach. Jedna z plotek wskazuje, że właśnie podczas debiutu Xiaomi 12 producent zaprezentuje również model Ultra.

Istotniejsze jest jednak, kiedy to właściwie nastąpi. Na to pytanie odpowiada nam najnowszy przeciek, wskazujący, że premiera serii Xiaomi 12 odbędzie się już 15 marca podczas specjalnego wydarzenia online. Jeśli to prawda, w najbliższych dniach powinniśmy usłyszeć na ten temat coś więcej.

Warto też wspomnieć, że jakiś czas temu do sieci wyciekły też prawdopodobne europejskie ceny tych smartfonów. W zależności od wariantu pamięci mają kosztować: