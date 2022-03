Antybalistyczny system THAAD wystrzelił najbardziej zaawansowany pocisk przechwytujący Patriot PAC-3 MSE

W styczniu informowaliśmy Was, jak to antybalistyczny system THAAD zadziałał po raz pierwszy i uratował wiele istnień ludzkich. Jak zapewne wiecie, cały system składa się z trzech podstawowych elementów – radarów, wyrzutni i właśnie pocisków, które odpowiadają za przechwytywanie, czyli zestrzeliwanie tych wrogich pocisków w ich fazie lotu. Pozostaje więc pytanie, dlaczego tak ważne jest, że THAAD wystrzelił po raz pierwszy PAC-3 MSE z powodzeniem? Tak się składa, że to najbardziej zaawansowany pocisk przechwytujący rodziny Patriot.

Dla przypomnienia, ten opracowany przez Lochkeed Martin system obrony przeciwrakietowej obejmuje ciężarówkę M1075 Oshkosh, na której znajduje się 9 wyrzutni po 10 pocisków każda. Częścią systemu jest też stosownie oddalone od wyrzutni centrum dowodzenia HMMWV z radarem. Cena? Całe 1,135 miliarda dolarów, które do pewnego stopnia gwarantują ochronę przed wrogimi pociskami balistycznymi wroga. Samo przechwycenie wrogiego pocisku jest realizowane z wykorzystaniem pocisku, który trafia w lecący pocisk balistyczny i strąca go poprzez bezpośrednie uderzenie w jego głowicę z materiałami wybuchowymi.

Antybalistyczny system THAAD wystrzelił Patriot PAC-3 MSE, zapewniając armii USA wielopoziomowy system antyrakietowy

Według najnowszego ogłoszenia MDA (Missile Defense Agency), czyli amerykańskiej Agencji Obrony Przeciwrakietowej, właśnie zakończono z pozytywnym wynikiem test najbardziej zaawansowanej wersji pocisku Patriot z systemu Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Odpowiedzialna za system firma Lockheed Martin zdradziła, że miało to miejsce podczas testu przeprowadzonego 24 lutego w White Sands Missile Range w Nowym Meksyku.

Mowa dokładnie o PAC-3 MSE, czyli Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhanced. Ten został wystrzelony z systemu THAAD przeciwko symulowanemu celowi, poleciał idealnie do punktu przechwycenia, a następnie uległ samozniszczeniu zgodnie z planem. Warto podkreślić, że chociaż same pociski Patriot są produkowane przez Raytheon Technologies, to ulepszeniami MSE (Missile Segment Enhanced) zajmuje się właśnie Lockheed Martin.

Co potweierdził sam test? Tak naprawdę dowiódł, że pociski PAC-3 MSE mogą być zintegrowane bezpośrednio z systemem broni THAAD, zapewniając możliwość ich odpalenia niezależnie od jednostki ogniowej Patriota. Według Scotta Arnolda, wiceprezesa ds. zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Lockheed Martin Missiles and Fire Control, dzięki tej udanej demonstracji „stacje wyrzutni Patriot M903 i rakiety przechwytujące PAC-3 MSE mogą być rozmieszczone wraz z systemem broni THAAD, przy wykorzystaniu jedynie radaru THAAD i TFCC jako wsparcia”. W skrócie? Zapewnia to wielopoziomowy system obrony przeciwrakietowej amerykańskiemu wojsku.