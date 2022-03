Aplikowanie leków soczewkami już dostępne w USA. Agencja najważniejszą zgodę

Firma Johnson & Johnson pochwaliła się, że może już rozpocząć dostawy swoich innowacyjnych soczewek do oficjalnych aptek i lekarzy, którzy będą mogli przepisywać je pacjentom. To oznacza, że po raz pierwszy w historii medycyny w USA aplikowanie leków soczewkami stało się całkowicie legalne.

Te pierwsze soczewki do użytku medycznego zostały opracowane przez firmę Johnson & Johnson od podstaw, jako sposób leczenia swędzenia oczu spowodowanego alergią. Zwykle w takich przypadkach wykorzystuje się krople do oczu, ale firma chciała swoim produktem o nazwie Acuvue Theravision zaoferować znacznie wygodniejsze rozwiązanie, które jest odporne na zapominalskich. W przypadku tych soczewek kontaktowych, lek samodzielnie uwalnia się i łagodzi uczucie swędzenia.

Jak to bywa z tego typu medycznymi produktami, zostały kompleksowo przebadane i tak też skuteczność i bezpieczeństwo tych soczewek kontaktowych wykazano w ostatnich badaniach klinicznych w ramach łącznie 3 faz. Finalnie po zebraniu danych Agencja Żywności i Leków zatwierdziła tę technologię jako pierwszą w swojej kategorii na terenie USA, ale wcześniej to samo potwierdziła Japonia oraz Kanada.

Dzięki decyzji FDA, która zatwierdziła soczewki Acuvue Theravision z Ketotifenem, alergiczny świąd oczny u użytkowników soczewek kontaktowych może wkrótce należeć do przeszłości. Te nowe soczewki mogą pomóc większej liczbie osób w utrzymaniu soczewek kontaktowych, ponieważ łagodzą one alergiczny świąd oczu do 12 godzin, bez konieczności stosowania kropli dla alergików, a także zapewniają korekcję wzroku

– powiedział Brian Pall, dyrektor ds. badań klinicznych w Johnson & Johnson Vision Care.